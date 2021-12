美 제약사 노바백스 백신도 오미크론 면역 반응…초기 임상 결과 나와

[아시아경제 권재희 기자] 미국 제약사 노바백스가 개발한 코로나19 백신이 오미크론 변이에도 면역 반응을 보인 것으로 나타났다.

22일(현지시간) 주요 외신에 따르면 노바백스는 이날 이같은 내용의 초기 임상 시험 데이터 결과를 발표했다.

노바백스는 "백신 2회 접종 시 오미크론 변이에 대한 면역 반응을 형성했고 부스터 샷을 맞았을 경우 면역 반응은 더욱 높아졌다"며 "오미크론 전용 백신 개발을 위한 연구도 진행 중"이라고 밝혔다.

앞서 화이자와 모더나 등 다른 제약사도 자사의 코로나 백신이 오미크론에 면역 반응이 있었고, 부스터 샷이 면역력을 더 높였다고 발표한 바 있다.

세계보건기구(WHO)는 지난 21일 노바백스 백신의 긴급 사용을 허가했고 노바백스는 곧 미국 보건당국에도 사용 승인을 신청할 계획이다.

노바백스 백신은 3주 간격으로 2회 접종하며 냉장에서 보관할 수 있어 화이자 같은 메신저 리보핵산(mRNA) 백신보다 운송하기 쉽다는 장점이 있다.

