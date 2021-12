[2022 정시]성균관대 1448명 선발…모집군 변경 확인해야

[아시아경제 한진주 기자] 성균관대학교는 올해 정시모집에서 총 1448명을 선발한다. 전체 모집정원의 약 40.1%로 전년 대비 320명 증가했다.

정시모집에서 가군 741명, 나군 707명을 선발한다. 인문·자연계는 가·나군 모두 수능 100%로 선발하며, 예체능계는 나군에서 수능 성적과 실기시험을 바탕으로 학생을 선발한다. 미술·디자인학은 수능 60%와 실기 40%, 스포츠과학은 수능 80%와 실기 20%를 반영한다.

2022학년도부터 모집군이 바뀌었다. 인문계 가군의 글로벌경제학과를 제외한 가군의 모집단위가 나군으로, 나군의 모집단위가 가군으로 이동했다. 올해 모집군의 이동이 없는 경우 입시 결과의 변수가 될 수 있어 지원할 때 변수로 고려해야 한다.

성균관대 지원 때 대계열 모집단위를 눈여겨봐야한다. 다양한 학과를 하나로 통합한 대계열(인문과학·사회과학·자연과학·공학계열) 모집 단위로 신입생을 선발한다. 대계열 모집단위는 학과별 모집단위보다 모집 인원이 많아 경쟁률에 따른 입학 성적 변화가 적은 편이고 매년 비슷한 수준의 학생들이 지원해 합격하고 있다.

수능 영역별 반영비율은 인문계의 경우 국(40%), 수(40%), 사/과탐(20%)를, 자연계의 경우 국(25%), 수(40%), 과탐(35%)를 반영한다. 예체능계는 학과마다 반영비율이 달라 모집요강을 잘 확인해야 한다. 영어·한국사는 전 모집단위를 대상으로 동일 기준을 적용해 등급별로 가산점을 부여한다.

정시모집 지원자를 위한 설명회는 29일까지 전국 곳곳에서 진행되며 상담회는 27일 오후 2시부터 1월2일 일요일 오후 4시까지 진행한다. 입학처 홈페이지에서 신청 가능하다.

정시 원서접수 기간은 30일부터 1월3일까지다. 서류제출은 1월5일까지다. 정시모집인원은 수시모집 이월인원이 발생할 경우 늘어날 수 있어 지원 시점에서 최종 모집인원을 반드시 확인해야 한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr