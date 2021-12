신한銀, '디키타카' 서비스 시범 오픈

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 LG유플러스·CJ올리브네트웍스와 함께 고객 데이터를 분석해 알찬 정보를 공유하는 데이터 커뮤니케이션 플랫폼 '디키타카'를 시범 오픈했다고 15일 밝혔다.

디키타카는 데이터로 티키타카(스페인어로 탁구공이 왔다 갔다 하는 모습을 뜻하는 말)라는 의미로, 기업이 데이터로 분석한 정보를 공유하는 것은 물론 고객이 직접 데이터로 이야기를 만들어 소통할 수 있는 플랫폼이다.

지난해 11월 신한은행은 LG유플러스·CJ올리브네트웍스와 마이데이터 공동 프로젝트 업무협약을 체결하고, 금융·통신·유통 데이터를 활용한 협업모델을 준비했다.

디키타카는 업무협약 이후 고객에게 선보이는 첫 번째 서비스로 신한 쏠 이벤트 페이지를 통해 접속할 수 있고, 2022년 1월 11일까지 시범 운영 하며 이후 협업한 두 기업과 고객의 피드백을 바탕으로 본 운영을 정할 계획이다.

디키타카는 신한은행의 결제, 보유상품 데이터, LG유플러스의 미디어 콘텐츠 소비 데이터, CJ올리브네트웍스의 판매 품목, 점포 매출 데이터를 분석해 ▲실시간 토픽 ▲데이터 토픽 ▲설문 토픽 3가지 유형의 토픽으로 '광고성 정보'가 아닌 실제 데이터를 바탕으로 흥미롭고 알찬 정보를 제공한다.

신한은행은 서비스 오픈과 함께 '디키타카 서비스 체험하기' 이벤트를 진행한다. 신한 쏠 이벤트 페이지에서 디키타카를 접속해 실시간 토픽 게시글을 등록한 고객을 대상으로 마이신한포인트 100포인트, 만족도조사 설문을 완료한 고객을 대상으로 마이신한포인트 50포인트를 선착순 2만명에게 제공한다.

추가로 마이신한포인트를 받은 2만명을 대상으로 추첨을 통해 5명에게 마이신한포인트 10만포인트를 2022년 1월 25일에 제공할 예정이다.

