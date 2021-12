올해 ETF 수익률 상위 '글로벌'에 몰렸다

[아시아경제 황준호 기자] 일찌감치 글로벌 증시에 눈을 돌리면서 손쉽게 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)를 택한 투자자들이 따뜻한 겨울을 맞게 됐다.

15일 한국거래소에 따르면 올초부터 현재까지 가장 수익률이 높은 ETF의 키워드는 ‘글로벌’로 요약된다. 가장 수익률이 높았던 ETF는 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지였다. 베트남 증시 상승분의 2배 수익을 거두는 상품으로 73.72%의 수익률을 나타내고 있다. 미국과 중국의 무역 분쟁과 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 공급망에서 베트남이 차지하는 비중이 높아지면서 증시도 덩달아 오르며 높은 수익률을 거뒀다.

정성인 한국투자신탁운용 ETF전략팀장은 "미국의 테이퍼링과 금리인상이 전망되면서 신흥국 위험자산 전반의 투자 여건은 우호적이지 않지만 베트남에 대한 선별투자 전략은 유효할 것"이라며 "외국인직접투자(FDI) 자금이 지속적으로 유입되고 수출 제조업과 내수가 받쳐주는 경기 정상화로 내년 베트남 기업들의 이익개선 속도가 빠를 것으로 전망된다"고 내다봤다.

치솟는 유가에 KBSTAR 미국S&P원유생산기업에 투자한 이들도 연초 대비 70.13%의 수익률을 거두게 됐다. 올해만 3조원가량이 몰린 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 | 코스피 증권정보 현재가 19,295 전일대비 70 등락률 +0.36% 거래량 1,927,635 전일가 19,225 2021.12.15 14:59 장중(20분지연) 관련기사 국내 ETF 순자산 70조원 돌파…거래대금 미국·일본 이어 3위ETF 순자산 70조원 돌파.. 내년 100조 가나지지부진한 증시.. ETF로 눈 돌린다 close (64.25%)나 TIGER 인도 니프티50레버리지(60.34%) 등에 투자한 이들도 50%가 넘는 수익률을 확보하게 됐다.

김인식 IBK투자증권 연구원은 "올해 글로벌 시장 중에서도 베트남과 인도 증시가 선진국 대비로도 양호한 수익을 기록했다"며 "반면 브라질, 한국, 홍콩 등은 연간 상승분을 반납 중"이라고 분석했다. 그는 이어 "올해 글로벌 ETF 시장 전반적으로는 ETF가 지닌 특징(포트폴리오 투자, 접근성, 다양성)과 더불어 풍부한 유동성으로 인한 급성장이 나타났다"며 "내년에도 ETF 시장 성장세는 이어질 것"이라고 내다봤다.

