권성동, 성희롱 의혹에 "미인이라고 칭찬했을 뿐"…與 "납득 안 가"

권성동, 성희롱 의혹에 "악의적 공작"

[아시아경제 허미담 기자] 권성동 국민의힘 사무총장의 성희롱 의혹과 관련해 여당은 14일 "사건 당시 상황을 국민 앞에 소상히 밝히고 사과하기 바란다"고 촉구했다.

김우영 더불어민주당 선거대책위원회 대변인은 이날 브리핑을 통해 "권 총장이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 강원도 유세 일정 직후 이준석 대표도 동석한 자신의 지역구 술자리에서 한 여성 시민에게 성추행성 희롱을 했다는 보도가 나왔다"고 말문을 열었다.

그는 "피해 당사자는 즉시 현장에서 경찰에 신고했고 이후 경찰이 사건 현장에 출동까지 한 것으로 알려졌다"며 "이 보도에 대해 권 총장은 '미인이다'라는 칭찬만 했고, 지지자의 인사를 받았을 뿐이라며 자신을 향한 정치적 공작이라는 입장을 내놨다"고 지적했다.

이어 "납득이 가지 않는 해명"이라며 "칭찬을 받은 사람이 왜 112에 신고를 했을까. 경찰은 출동한 사실을 인정하면서도 그 외의 사안에 대해 밝히지 못한다고 한다"고 꼬집었다.

아울러 "권 총장은 경찰까지 출동한 해당 사건을 보도한 언론을 향해 '강력한 법적 조치' 운운하며 겁박을 서슴지 않고 있다. 정치인이라면 겁박하고 법적 조치를 말하기 전에 그날의 사실관계를 명명백백히 밝히는 것이 우선"이라고 강조했다.

끝으로 김 대변인은 "윤 후보가 절친이자 핵심 관계자인 권 총장에 대해 어떤 조치를 할지 국민이 지켜보고 있음을 명심하기 바란다"고 강조했다.

앞서 유튜브 매체 '열린공감TV'는 지난 10일 윤 후보가 강원도 유세 일정으로 들른 강릉의 한 술집에서 권 총장이 성희롱성 발언을 했다는 의혹을 제기했다. 매체는 권 총장이 한 손님 부부의 아내에게 신체접촉을 하며 "강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐"고 했으며, 남편에겐 "안다리를 걸어도 아주 잘 걸었네"라고 했다고 주장했다.

이에 권 총장은 즉각 입장문을 내고 "열린공감TV의 보도는 사실이 아니며 악의적인 공작임을 밝힌다"며 강력한 법적 조치를 예고했다.

권 총장은 "그(남편)가 자기 부인이라고 소개하기에 제가 미인이라고 칭찬하며 결혼 잘하셨다는 취지의 말을 한 것이 전부"라며 "그 부부는 헤어지면서 제게 '고맙다'고 말했고, 열린공감TV에서 말하듯 성희롱이나 신체 접촉을 했다는 것은 전혀 사실무근"이라고 반박했다.

그는 경찰 출동에 대해서는 "제가 밤 12시50분께 자리를 뜨기 전까지 경찰이 온 적이 없었고 이후 연락받은 바도 없다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr