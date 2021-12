국민의힘, 전봉민·윤상현 당협 위원장 임명 보류

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 최고위원회가 13일 전봉민·윤상현 의원의 지역구 당원협의회 조직위원장 임명을 보류했다. 전 의원은 부산 수영구, 윤 의원은 인천 동·미추홀구가 지역구다.

전 의원은 지난해 12월 재산 편법 증여 의혹으로 국민의힘을 탈당했다 최근 복당했다. 부산시당 차원에서 복당을 의결해 당적을 회복했다. 전 의원은 앞서 부친 소유의 건설사로부터 일감을 몰아 받아 재산을 부풀렸다는 편법 증여 의혹이 제기됐고 이 과정에서 전 의원의 부친이 기자에게 3000만원을 주겠다고 제안한 사실이 드러나자 자진 탈당했다.

이날 함께 임명안이 보류된 윤 의원은 지난해 4월 총선에서 도움을 받는 대가로 '함바 브로커'에게 각종 편의를 제공한 혐의 등으로 기소돼 재판이 진행 중이다.

