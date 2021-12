진보당 "李 전두환·박정희 미화, 일제강점기에 경제성장했다는 식민사관과 무슨 차이"

[아시아경제 오주연 기자] 진보당이 전두환·박정희 두 전직 대통령의 공과를 평가한 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 13일 "학살과 독재로 점철된 불의한 역사에 대한 무책임한 동조"라고 강하게 비판했다.

이날 진보당 김재연 중앙선거대책위원회는 논평을 내고 "독재정권에 저항해온 민중들 앞에 최소한의 염치가 있다면, 이 후보는 지금 당장 국민에게 사과해야 한다"며 이같이 말했다.

진보당 선대위는 "이 후보가 '전두환 미화'에 문제가 없다는 식의 주장을 반복하고 있다"며 "전두환은 군사쿠데타에 이어 무고한 광주시민을 총칼로 짓밟은 학살자이며 경제성장의 고통을 노동자들에게 일방적으로 전가시킨 독재자일 뿐"이라고 강변했다. 그러면서 "전두환 시절의 경제 성과 운운은 저임금과 살인적 노동 강도로 노동자를 약탈했던 자본과 지배계급의 입장만 대변할 뿐"이라고 꼬집었다.

또한 "박정희에 대해 '산업화를 통해 경제대국으로 만든 공이 있는 사람'이라고 미화한 것도 마찬가지"라며 "이런 식이면 '일제강점기에 경제성장을 했다'는 식민사관과 무슨 차이가 있냐"고 비판했다.

진보당 선대위는 "이 후보가 우경화 행보로 대선에서 이익을 얻으려는 생각이 있었다면, 자신의 안일한 발상이 민주주의의 심각한 후퇴로 이어진다는 것을 명심하길 바란다"고 지적했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr