'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창

[세종=아시아경제 문채석 기자] 전라북도 등 18개 기관이 '포용적 일자리'를 만들어냈다는 이유로 상을 받았다.

7일 대통령 직속 일자리위원회는 서울 중구 대한상공회의소에서 '2021 대한민국 일자리 유공 표창 시상식'을 열었다면서 시상 소식을 알렸다. 전북은 '전북 군산형 일자리' 사업을 추진해 직·간접적으로 8570여개 일자리를 만들어 제너럴 모터스(GM) 등 대기업이 빠져나가면서 사라진 일자리를 80%가량 회복한 점을 인정받았다.

다른 수상기관인 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 868,784 전일가 55,700 2021.12.07 15:18 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획[클릭 e종목] "SK스퀘어, 순자산가치 대비 과도한 하락" close 은 혁신형 모빌리티 서비스 '고요한M'을 출시해 현재까지 청각장애인 100여명을 고용하는 등 취약계층이 정보통신 분야에서 일할 수 있도록 일자리를 만든 점에서 상을 받았다.

부산·대구·안산·안동·거제 등 지방자치단체 5곳과 한국지역난방공사·인천항만공사·한국지능정보사회진흥원·한국보건산업진흥원·한국가스공사·한국콘텐츠진흥원 등 공공기관 6곳, SK매직·GS리테일·삼성바이오로직스·두산퓨얼셀·CJ ENM 등 민간기업 5곳도 상을 받았다.

김용기 일자리위 부위원장은 "이번 수상 기관과 기업은 코로나19로 인한 어려운 환경에서도 공공·민간이 협력해 취약 계층에게 일자리를 제공하고, 맞춤형 상생 일자리 사업으로 지역의 경제 위기를 극복하는데 적극 기여했다"며 "정부도 디지털 혁신과 저탄소 그린 경제로 산업 구조 생태계가 급변하는 상황에서 신산업 연구개발, 금융 지원, 사회안전망 확충 등 사회·경제 정책을 세밀하게 설계해 일자리의 양과 질을 높이도록 노력하겠다"고 말했다.

