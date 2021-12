탄소중립 위한 기후·환경교육 강화…전담기관·플랫폼 만든다

6개 부처 등 기후·환경교육 지원 방안 발표

생태전환 교육 전 교과로 확대하고

학교를 탄소중립 학습 장으로 활용

[아시아경제 한진주 기자] 일부 교과에서만 반영됐던 생태전환교육을 전 교과로 확대한다. 학교를 탄소중립 학습의 장이자 지역 거점으로 활용한다.

7일 교육부와 농식품부, 환경부, 해수부, 산림청, 기상청 등 6개 부처와 17개 시도교육청은 '기후위기 극복·탄소중립 실천을 위한 학교 기후·환경교육 지원 방안'을 발표했다.

현재 사회, 과학, 환경, 도덕 등 관련 교과에서만 반영하고 있는 생태전환교육을 2022 개정 교육과정에서는 모든 교과에서 배울 수 있도록 반영한다. 환경동아리, 독서·봉사활동 등 기후대응 역량에 도움이 되는 참여와 체험 중심의 교육활동을 지원한다.

학생 맞춤형 학교환경교육을 위해 유·초등학교에서는 학교 텃밭, 학교 숲 가꾸기 등을 활용한 체험형 교육을 시행하고, 중·고등학교에서는 자유학년제·고교학점제 등과 연계한 수업을 제공한다.

교대와 사범대 등 교원양성대학에 탄소중립 교육과정의 편성·운영을 유도하고, 온·오프라인 연수 확대 등을 통해 교원의 환경 감수성과 전문성을 강화한다.

탄소중립 학습의 장으로 학교를 조성하기 위해 탄소중립 중점학교를 올해 5개에서 2023년 40개교, 탄소중립 시범학교는 102개교에서 2년 후 340개교로 확대한다.

정부는 교육기본법을 개정하고 탄소중립기본법을 제정해 기후위기 대응 교육을 강화하기 위한 제도적 기반을 마련했다.

교육부는 시도교육청과 환경교육 지원체계를 확대하고 학교환경교육을 지원할 전담기관과 운영체제(플랫폼)도 마련할 계획이다 중앙과 지방 간 정책협의회 상시 개최 등 지원 조직체계를 강화한다.

교육부는 생태전환교육과 기후·환경·지속가능 발전교육을 위한 예산을 올해 37억원에서 내년 58억원으로 확대했다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "미래세대가 기후·환경위기 문제에 적극적으로 공감하고 스스로 사회적 실천을 해나가는 환경시민으로 성장할 수 있도록 관계부처, 시도교육청 등과 함께 노력하겠다"고 말했다.

