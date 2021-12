[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트의 팬덤 플랫폼 '유니버스'가 출시 10개월 만에 다운로드 2000만건을 돌파했다.

7일 엔씨에 따르면 유니버스는 올해 134개국에 동시 출시한 후 현재 서비스 국가를 233개국까지 늘렸다. 월간활성이용자(MAU)는 약 440만명, 해외 이용자 비중은 89%에 달한다.

유니버스는 출시 후 총 5122개의 오리지널 콘텐츠를 공개했고 누적 조회수는 2146만회를 기록했다. 유니버스에 참여한 아티스트 수는 30팀이다. 출시 당시 11팀이었던 아티스트가 약 1년 만에 3배 늘었다.

엔씨는 2000만 다운로드를 기념해 유니버스 시상식을 진행한다는 계획이다. 인기 플래닛, 인기 콘텐츠, 소통왕 등을 선정하고 아티스트의 수상 소감 영상도 함께 공개한다.

