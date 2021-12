상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속

[아시아경제 박지환 기자] 장초반 1%대까지 낙폭을 확대했던 코스피가 상승 전환한 이후 강보합세를 유지하고 있다.

6일 오후 2시17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 14.11포인트(0.43%) 오른 2981.06에 거래되고 있다. 이날 지수는 13.51포인트(0.46%) 떨어진 2954.82에 개장해 2954.82까지 낙폭을 키웠다. 하지만 낙폭을 차츰 줄이는 모습을 보이다 오전 11시 경 결국 상승 반전에 성공했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 481억원, 701억원 순매수 중이다. 개인은 1255억원 순매도 하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 800 등락률 +1.06% 거래량 13,766,086 전일가 75,600 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합)[종목속으로] 삼성전자, 훈풍의 계절 vs. 숏커버링이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯 close (1.32%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 3,757,089 전일가 118,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 삼성전자, 훈풍의 계절 vs. 숏커버링코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려 close (0.85%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 715,000 전일대비 2,000 등락률 -0.28% 거래량 115,687 전일가 717,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 음극재 기술戰 펼치는 K배터리코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"자국 지원 받는 中 VS 미국 동맹 맺는 韓…치열해지는 한·중 배터리 경쟁 close (0.28%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 7,000 등락률 +1.01% 거래량 127,078 전일가 692,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 자국 지원 받는 中 VS 미국 동맹 맺는 韓…치열해지는 한·중 배터리 경쟁코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승 close (1.30%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 434,553 전일가 206,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"싼타페 6인승 나왔다…연식 변경 모델 본격 판매외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close (0.24%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,500 등락률 +1.82% 거래량 1,323,979 전일가 82,500 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승 close (1.82%) 등이 상승했다. 반면 네이버(-2.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 898,000 전일대비 2,000 등락률 -0.22% 거래량 33,047 전일가 900,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close (-0.22%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 2,500 등락률 -2.02% 거래량 1,192,769 전일가 123,500 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close (-2.02%) 등은 내렸다.

같은 시각 코스닥은 6.54포인트(0.66%) 떨어진 991.93에 거래 중이다. 지수는 이날 8.40포인트(0.84%) 하락한 990.07에 출발한 이후 약세 흐름을 지속하고 있다.

투자자 별로는 코스닥에서 개인은 4324억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 2974억원, 1348억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,700 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 2,802,721 전일가 66,500 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다감사합니다 하락장에도 8천 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"“제2의 씨젠” 나왔습니다! 임상3상 관련株 또 한번의 역사 기록! close (0.15%)이 나홀로 상승했다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 163,900 전일대비 16,000 등락률 -8.89% 거래량 1,893,113 전일가 179,900 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close (-9.78%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 504,100 전일대비 23,900 등락률 -4.53% 거래량 190,154 전일가 528,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close (-4.68%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 202,500 전일대비 8,500 등락률 -4.03% 거래량 374,110 전일가 211,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close (-4.41%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 4,500 등락률 -4.73% 거래량 1,168,220 전일가 95,200 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close (-4.83%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,550 전일대비 1,250 등락률 -3.31% 거래량 675,189 전일가 37,800 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (-2.91%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,100 전일대비 2,000 등락률 -2.41% 거래량 429,016 전일가 83,100 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향 close (-2.29%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,200 전일대비 2,300 등락률 -1.88% 거래량 98,112 전일가 122,500 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (-1.88%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 118,700 전일대비 3,300 등락률 -2.70% 거래량 330,877 전일가 122,000 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매도에 2940선..."당분간 변동성 지속"코스피, 외국인·기관 팔자에 1%대 하락...2930선 밀려‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (-2.79%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr