한화에어로스페이스, 항우연과 소형발사체 체계 기술 개발

한화에어로스페이스가 한국항공우주연구원(항우연)와 함께 소형발사체 체계개념 설계를 수행한다고 6일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 지난 2일 항우연과 '소형발사체 시스템 개념 설계와 개발계획 도출' 사업의 예비요구도 검토회의(PRR)를 통해 소형발사체 개념 설계안을 검토했다. 소형발사체는 누리호 사업을 통해 확보한 기술들을 기반으로 탑재 중량 크기 500㎏ 수준의 소형 위성을 우주로 쏴 올릴 수 있는 성능의 발사체를 말한다. 항우연 미래발사체 연구단과 한화에어로스페이스는 뉴스페이스 시대의 경쟁력 있는 발사체를 설계하고 개발 계획을 제안하기로 했다.

한화에어로스페이스는 지난 5월 항우연과 이 사업 계약을 체결했으며, 최근 진행된 '예비요구도 검토회의(PRR)' 이후 내년 3월 체계요구도 검토회의(SRR)를 끝으로 개념 설계를 완료할 계획이다. 현재 한화에어로스페이스는 항우연 내에 전담 연구인력을 상주시키고 미래발사체 연구단과 공동으로 시스템 개념 설계, 비용 분석, 기체·추진기관·에비오닉스·지상인터페이스 설계 등을 통해 지속 가능하고 경제성 있는 소형발사체 개발 계획을 분석하고 있다.

소형발사체는 최근 기술 발달로 소형화된 위성 수요가 증가하면서 주목받고 있다. 한국도 2026년경 발사 예정인 150㎏ 이하 급의 군집위성 체계 등 공공 위성 수요가 늘어남에 따라 소형 발사체 필요성이 대두되고 있다.

한화에어로스페이스 신현우 사장은 "회사의 다양한 분야에서의 실적을 활용해 경제적이고 신뢰성 높은 소형발사체 시스템 솔루션을 도출하겠다"면서 "향후 국가 소형발사체 수요 사업에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr