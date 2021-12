野 "가난하게 큰 사람은 모두 형수에게 쌍욕하나"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 후보를 향해 "자신의 일생에서 벌어진 일들 모두가 '비천한 출신 탓'이라고 돌려세우고 있다"면서 "이는 국민 비하로 이어진 이 후보의 비루한 감성팔이"라고 비판했다.

5일 이양수 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "'대장동 게이트 의혹', '살인자 전문 변호 논란', '변호사비 대납 의혹', '형수욕설 논란'에 이르기까지 모두 그 '그 비천한 출신 탓'이라는 것은 견강부회로 이 후보가 국민들에게 해명해야 할 수많은 의혹들을 철 지난 감성팔이로 극복해보겠다는 뻔히 보이는 수"라면서 이같이 말했다.

이 대변인은 "가난하게 태어난 것은 죄도 아니고 부끄러워할 일도 아니다"라며 "이 후보가 언급한 '청소부', '야쿠르트 배달부', '미싱사', '건설노동자' 중 어떠한 직업도 비천하지 않다. 주변이 아니라 이 후보의 인식 자체가 천박하고 비루할 뿐이다"라고 지적했다.

이어 "더 늦기 전에 각자의 위치에서 땀 흘리며 정직하게 살아가는 국민을 비하한 발언에 대해 머리숙여 사죄해야 한다"며 "그리고 이 후보와 관련된 의혹이 투명하게 밝혀지도록 하루 빨리 특검을 받는 일 만이 국민에 대한 최소한의 도리"라고 주장했다.

성일종 국민의힘 의원도 페이스북에 "비천한 집안이라서 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다는 말은 국민 모독"이라며 "가난하게 살면 이 후보처럼 사는 줄 아는가, 두 번 다시 이런 궤변은 하지 말라. 가난하게 큰 사람은 모두 형수에게 쌍욕하고 조폭 살인자를 변호하는가"라고 비판했다.

그러면서 "비천한 집안에서 태어나 성장했으면 약자 편에 설 줄 알아야 하는데, 천문학적 대장동 이익을 7명에게 몰아주는 몰염치한 행정 행위야 말로 비천한 것 아니냐"고 꼬집었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr