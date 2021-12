윤석열, '조국 사태' 사과한 이재명 겨냥해 "文 대통령 사죄도 설득하라"

윤석열, '조국 사태' 사과한 이재명에 직격

"민주당 전체가 엎드려 용서 구하라"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 조국 전 법무부 장관 사태에 대한 사과와 관련, 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "혼자 사과한다고 될 일인가. '조국 사태'는 이 후보뿐만 아니라 문재인 대통령을 포함한 현 집권세력 모두가 국민 앞에 사죄해야 할 일"이라고 날을 세웠다.

앞서 이 후보는 2일 오전 방송기자클럽 토론회에서 "조 전 장관에 대해서는 여전히 민주당이 그간에 국민들로부터 외면받고 또 비판받는 문제의 근원 중 하나"라며 "제가 할 수 있는 범위 내에서는 아주 낮은 자세로 진지하게 사과드린다"고 말했다.

이를 두고 윤 후보는 3일 오전 자신의 페이스북에 글을 올려 "진정으로 조 전 장관 사태에 민주당 대선 후보로서 책임을 통감하고 있냐. 그 당시 정권과 민주당의 행태가 잘못됐다고 생각하냐. 그렇다면 문 대통령이 지금이라도 국민 앞에 사죄하도록 대통령을 설득하라. 민주당 전체가 엎드려 용서를 구하도록 하라"고 촉구했다.

윤 후보는 이 후보를 겨냥해 "그 정도의 용기를 보이지 않는 한, 이 후보의 사과는 사과가 아니다. '조국 사태'가 어디 혼자 사과한다고 될 일이냐"고 날 선 비판을 했다.

그러면서 윤 후보는 조국 사태의 책임을 문 대통령에게 돌렸다. 그는 "지난 2019년 가을 우리 사회는 광화문과 서초동으로 분열됐다. 온 나라가 몸살을 앓았다. 지금까지 후유증이 가시지 않고 있다"며 "당시 많은 국민이 분노했고, 청와대를 향해 제발 공정과 상식의 관점에서 장관 임명을 철회해달라고 외쳤다. 하지만 대통령은 묵묵부답이었다"고 비판했다.

