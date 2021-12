코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향

코스닥 2.15% 상승 마감…투심 회복되며 NFT 관련주↑

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관 매수세에 힘입어 국내 증시가 반등했다. 새로운 코로나19 변이 바이러스 ‘오미크론’에 대한 우려가 해소되면서 외국인과 기관이 투자에 나선 것으로 풀이된다. 이에 대체불가능토큰(NFT) 관련주는 다시 반등하기 시작했다.

3일 코스피는 전일 대비 0.78%(23.06포인트) 상승한 2968.33으로 거래를 마쳤다. 하락 출발했던 코스피는 오전 11시45분경을 기점으로 상승 전환했다. 이날 오후 1시45분 2975.44까지 오르기도 했다.

오미크론에 대한 우려 해소가 국내 증시에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다. 2일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령은 국립보건원(NH) 연설에서 “새로운 방역 조치는 백신과 부스터 샷, 검사 건수 확대 등이다”며 “봉쇄 조치는 포함하지 않는다”고 말했다. 경기 침체로 이어질 수 있는 봉쇄 조치를 하지 않겠다고 밝히며 증시의 우려가 다소 해소되는 모습이다.

노동길 NH투자증권 연구원은 “오미크론 때문에 경기가 다시 침체될 것이란 우려가 있었지만 아직까진 그러한 움직임이 나타나지 않고 있다”며 “장 초반 미국 증시 반도체 업종의 부진으로 인해 국내 반도체 관련주들도 하락했지만 오미크론 관련 소식이 시장 전체의 상승 전환을 이끈 것으로 보인다”고 말했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 1613억원, 878억원을 순매수했다. 개인은 2714억원을 순매도했다.

전기전자를 제외한 모든 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 5.31%로 가장 컸다. 이어 통신업(2.35%), 서비스업(1.73%), 운수창고(1.72%), 증권(1.69%) 등 순으로 올랐다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 2,500 등락률 +3.85% 거래량 1,621,899 전일가 65,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close 의 상승폭은 3.85%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 900 등락률 +1.10% 거래량 1,296,166 전일가 81,600 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (1.10%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 7,000 등락률 +1.02% 거래량 215,152 전일가 685,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (1.02%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 8,000 등락률 +0.90% 거래량 57,893 전일가 892,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (0.90%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 3,500 등락률 +0.88% 거래량 491,787 전일가 398,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (0.88%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 1,459,470 전일가 122,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 [李·尹공약 비교분석]'주 4일제 찬성'vs'주 52시간도 버겁다' 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (0.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 512,807 전일가 205,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (0.24%) 순으로 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 4,459,741 전일가 120,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close (-1.67%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 717,000 전일대비 10,000 등락률 -1.38% 거래량 196,640 전일가 727,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (-1.38%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 17,616,621 전일가 75,800 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승"에디슨EV" 축하드립니다! 후속株 또 갑니다, 바닥권 포착! 연속 "적중"中, 공급망 협력 제안…기로에 놓인 정부 close (-0.26%)는 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 2.15%(21.04포인트) 상승한 998.47로 장을 마쳤다. 이날 거래를 마치기 직전 998.49를 기록하며 1000선 턱밑까지 상승했다.

외국인과 기관의 매수세가 거셌다. 외국인과 기관은 각각 1611억원, 981억원을 순매수했다. 개인은 2931억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승했다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 4.87%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(3.87%), 일반전기전자(3.80%), IT S/W & SVC(3.72%), 의료·정밀기기(3.57%) 순으로 올랐다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 상승했다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 11,200 등락률 +6.64% 거래량 2,721,685 전일가 168,700 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close 의 상승폭은 6.64%로 가장 컸다. 투자심리가 회복되면서 NFT 관련주에 관심이 몰린 것으로 풀이된다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 528,000 전일대비 29,400 등락률 +5.90% 거래량 240,830 전일가 498,600 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (5.90%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 122,000 전일대비 6,200 등락률 +5.35% 거래량 841,812 전일가 115,800 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (5.35%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 95,200 전일대비 3,700 등락률 +4.04% 거래량 1,500,178 전일가 91,500 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (4.04%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,800 전일대비 1,150 등락률 +3.14% 거래량 770,955 전일가 36,650 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (3.14%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 211,000 전일대비 5,400 등락률 +2.63% 거래량 578,195 전일가 205,600 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (2.63%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,500 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 139,032 전일가 122,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (0.41%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,500 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 854,098 전일가 66,300 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close (0.30%) 순이다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,100 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 537,719 전일가 83,400 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close 는 0.36% 떨어졌다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,900 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려기관 매도세에…코스피 장 초반 하락세 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr