코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑

코스피 1.1%·코스닥 0.7%대 하락

[아시아경제 이민지 기자]코스피와 코스닥지수가 오후에도 내림세를 지속하고 있다. 외국인과 기관 중심으로 순매도세가 이어지는 가운데 오미크론 변이 확산 우려로 변동성이 크게 높아진 것으로 분석된다.

30일 오후 1시 18분 코스피는 전 거래일 대비 1.10%(31.94포인트) 하락한 2877.38을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.80%(23.39포인트) 상승한 2932.71로 장을 시작한 뒤 장 초반 1%대 오름세를 보이기도 했지만, 오후엔 1% 넘게 떨어지기도 했다.

투자자동향을 보면 외국인과 기관 중심으로 매도 매물이 쏟아져 나오는 것으로 분석된다. 외국인과 기관은 각각 1344억원, 3836억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 4863억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,000 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 12,425,520 전일가 72,300 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"기관 연일 매수한 "NFT+메타버스+게임" 대장株 나왔다반도체특별법 공회전…불안한 '초격차 미래' close 는 0.14% 하락한 7만2200원을 가리키고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 342,187 전일가 386,500 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close (-0.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 13,000 등락률 -1.83% 거래량 166,163 전일가 712,000 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래LG에너지솔루션, 도서지역에 태양광 연계 ESS 보급 지원외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close (-1.54%), 삼성SDI(-1.97%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 199,500 전일대비 1,000 등락률 -0.50% 거래량 565,320 전일가 200,500 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래베일 벗은 신형 제네시스 G90 "역동적 우아함의 정수"'오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다 close (-0.5%)는 하락했고 SK하이닉스(0.43%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 888,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 57,315 전일가 884,000 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래[클릭e종목]"삼성바이오로직스, 실적 고성장세 지속"코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (0.68%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,164,771 전일가 123,000 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 '오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (0.41%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 939,291 전일가 79,200 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 '오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close (0.13%)는 상승했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.70%(6.95포인트)하락한 985.39를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.08%(10.70포인트) 상승한 103.04로 장을 시작해 1%가 넘는 오름세를 보이기도 했지만, 현재는 하락 폭을 키우고 있다.투자자동향을 보면 외국인 홀로 1450억원어치 주식을 팔았고 개인과 기관은 각각 833억원, 559억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위 종목을 보면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 546,300 전일대비 22,400 등락률 +4.28% 거래량 200,125 전일가 523,900 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close (3.99%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,700 전일대비 2,500 등락률 +1.88% 거래량 835,582 전일가 133,200 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (2.4%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 230,600 전일대비 1,100 등락률 +0.48% 거래량 572,185 전일가 229,500 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close (0.22%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 204,900 전일대비 1,700 등락률 +0.84% 거래량 1,157,501 전일가 203,200 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close (2.21%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,400 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 205,110 전일가 122,300 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close (0.49%)는 상승했고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 1,200 등락률 -1.44% 거래량 669,280 전일가 83,300 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다셀트리온 항체치료제 '렉키로나', 유럽 공급 개시코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close (-0.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,164,771 전일가 123,000 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 '오미크론 패닉 셀' 백신에 달렸다외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝 close 게임즈(-1.45%), 에이치엘비(-1.74%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 72,300 전일대비 2,700 등락률 -3.60% 거래량 4,750,768 전일가 75,000 2021.11.30 13:31 장중(20분지연) 관련기사 개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[특징주] 오미크론 공포 낮아졌나…진단키트株 하루만에 하락전환 close (-2.93%)는 하락했다.

