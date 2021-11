SK스퀘어 IPO 첫 주자…원스토어, 코스피 상장 추진

내년 상반기 목표

주관사는 NH투자·KB·SK증권

[아시아경제 차민영 기자] 원스토어가 26일 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장 예비심사 신청서를 제출하고 내년 상반기를 목표로 기업공개(IPO)에 나선다고 밝혔다.

SK스퀘어는 출범 후 첫 IPO 자회사로 원스토어를 낙점하며 내년 상반기를 목표로 IPO 추진을 공식화했다. 원스토어는 지난 11월 1일 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "분할재상장 앞둔 SKT, 고배당 기대감↑"거래소, SK스퀘어 보통주식 29일 재상장[종합]과기정통부 장관 만난 통신3사 CEO… “5G 설비투자 약속” close 이 분할되면서 SK스퀘어 산하 자회사로 편입됐다.

SK스퀘어 자회사이자 애플리케이션(앱) 마켓사업자인 원스토어는 2016년 출범 이후 글로벌 앱마켓과의 경쟁 속에서 국내 앱마켓으로 성장해 왔다. 2020년 당기순이익 연간 흑자 전환에 성공했으며, 올 상반기에 영업이익 흑자를 기록, 2021년 3분기에는 전년 동기 대비 27.8% 성장한 전체 거래액을 달성하는 등 괄목할 만한 성장을 지속하고 있다.

원스토어는 국내 시장에서 기존 사업의 성장을 가속화하는 한편 지역, 기기와 OS(운영 체제), 사업 영역의 경계를 넘어 ‘글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼’으로 성장해갈 예정이다.

먼저 기존 사업인 앱마켓 성장을 가속화하기 위해 글로벌 대형 게임사인 블리자드 엔터테인먼트와 전략적 파트너십을 체결하고 현재 개발 중인 게임 ‘디아블로 이모탈’을 원스토어에 출시할 예정이다. 이전에도 블리자드의 ‘하스스톤’이 원스토어에 출시돼 좋은 성과를 거둔 바 있어 큰 기대를 모으고 있다.

또한 지난 7월에는 중국 최대 웹툰 플랫폼 ‘콰이칸’에 지분 투자를 함으로써 ‘K-스토리 콘텐츠’의 글로벌 진출을 위한 교두보를 마련했다. 이외에도 로크미디어 인수, 예스원스튜디오 JV(합작회사) 등을 통해 스토리 콘텐츠 사업을 신사업으로 육성한다. 최근에는 마이크로소프트, 텐센트, 블리자드 등 다수 글로벌 기업과의 협력 계획도 발표하며 업계에서 주목을 받고 있다.

원스토어는 현재 글로벌 시장으로 사업을 확대하기 위한 플랫폼을 구축 중이며 2022년을 글로벌 사업 확장의 원년으로 삼고 있다.

한편 지난 3월 KT와 LG유플러스에 이어 6월에는 마이크로소프트와 도이치텔레콤 투자전문회사인 DTCP가 원스토어 주주로 합류하며 원스토어 IPO에 대한 기대감을 높였다. 상장 주관사는 NH투자증권, KB증권이며 SK증권이 공동 주관사를 맡고 있다.

