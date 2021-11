[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 비대면 수업에 참여하는 학생들을 위해 '찾아가는 진로 및 취업역량강화 동영상 특강' 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 교내 이러닝 강좌를 통해 제공되며, 진로(6개)·취업(4개) 등 총 10개 과정이다.

윤홍상 대학일자리센터장은 "이번에 제작된 동영상은 학생들의 진로와 취업을 지원하기 위해 마련됐다"며 "전공 관련 진출 분야를 비롯해 4차 산업 관련 일자리 트렌드, 면접, 입사지원서 컨설팅 등 다양한 정보를 얻을 수 있다"고 말했다.

