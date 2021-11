기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려

장초반 상승세였던 코스닥 하락 전환

카카오 관련사, 강세 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 기관의 매도세에 코스피가 주춤하고 있다. 다만 카카오 계열사들은 강세를 나타냈다.

25일 오후 1시50분 기준 코스피는 전일 대비 0.42%(12.69포인트) 하락한 2981.60을 기록했다. 이날 오전 10시55분 2973.24까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관은 각각 494억원, 2162억원을 순매도했다. 반면 개인은 2342억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 섬유의복의 낙폭은 1.75%로 가장 컸다. 이어 유통업(-1.41%), 종이목재(-1.26%), 전기전자(-1.25%), 보험(-1.19%), 운수창고(-0.86%) 등 순이었다. 비금속광물(3.71%), 은행(2.58%), 의료정밀(1.70%), 금융업(0.69%), 증권(0.05%) 등 순으로는 상승했다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 715,000 전일대비 15,000 등락률 -2.05% 거래량 148,333 전일가 730,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세상반기에만 102억8100만달러…對美투자 늘리는 韓기업들 close 의 하락폭은 1.92%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 2,843,545 전일가 119,500 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시SK하이닉스, 반도체 혁신특허 발명 연구원에 2억4000만원 포상외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세 close (-1.26%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 1,000 등락률 -1.34% 거래량 9,571,619 전일가 74,800 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시삼성 라이프스타일 TV '더 프레임', 밀리언셀러 등극 close (-1.20%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 900 등락률 -1.08% 거래량 766,527 전일가 83,400 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 [서울모빌리티쇼]기아, 신형 니로 세계 최초 공개‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세 close (-0.96%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 5,000 등락률 -0.67% 거래량 75,821 전일가 747,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (-0.80%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 285,980 전일가 212,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 [서울모빌리티쇼]"내년 서울서 완전자율주행차 달린다"(종합)‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세 close (-0.24%) 순이었다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 67,300 전일대비 2,600 등락률 +4.02% 거래량 2,102,425 전일가 64,700 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (3.40%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,000 등락률 +2.41% 거래량 2,014,963 전일가 124,500 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (2.41%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 396,500 전일대비 1,500 등락률 +0.38% 거래량 234,595 전일가 395,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세루닛, 720억원 규모 프리 IPO 유치 close (0.51%) 순으로는 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 16,067 전일가 849,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 삼바, 다우존스 지속가능경영 월드지수 신규 편입‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시삼바, mRNA 백신 원액 위탁생산 나선다… 美 그린라이트 임상 물질 생산 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.15%(1.51포인트) 하락한 1018.62를 기록했다. 이날 장초반 상승세였지만 오전 10시12분 하락 전환된 후 혼조세를 나타내고 있다.

외국인의 매도세가 거세다. 외국인은 1130억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 1164억원, 225억원을 순매수했다.

약세를 나타낸 업종이 다수다. 방송서비스의 하락폭은 5.46%로 가장 컸다. 이어 통신방송서비스(-4.10%), 반도체(-1.47%), 컴퓨터서비스(-1.35%), 인터넷(-1.27%) 등 순으로 떨어졌다. 통신장비(1.55%), 디지털콘텐츠(1.24%), 제약(0.97%), 오락·문화(0.74%), 섬유·의류(0.60%) 등 순으로는 올랐다.

시총 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 234,400 전일대비 6,500 등락률 -2.70% 거래량 486,317 전일가 240,900 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등 close 의 낙폭은 2.12%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 535,700 전일대비 11,100 등락률 -2.03% 거래량 104,175 전일가 546,800 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (-1.77%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,800 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 847,414 전일가 131,700 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (-1.67%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 198,300 전일대비 3,200 등락률 -1.59% 거래량 1,478,083 전일가 201,500 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세 close (-1.29%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,400 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 302,461 전일가 84,800 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (-0.35%) 순으로 떨어졌다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 101,900 전일대비 5,600 등락률 +5.82% 거래량 3,257,539 전일가 96,300 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (6.13%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,100 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 124,530 전일가 122,100 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close (0.90%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,800 전일대비 200 등락률 +0.52% 거래량 718,521 전일가 38,600 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세에이치엘비 "이뮤노믹, 美 아이온콜로지와 기술이전 우선협상계약" close (0.78%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 412,000 전일대비 2,000 등락률 +0.49% 거래량 24,194 전일가 410,000 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세한은 금통위 앞두고 관망…코스피 3000 공방 계속 close (0.73%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 347,800 전일대비 300 등락률 -0.09% 거래량 81,348 전일가 348,100 2021.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세[클릭e종목]"천보, 첨가제 사업 성장 기대…목표가↑" close (0.37%) 순으로는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr