코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 장중 1%대 하락세를 보이고 있다.

17일 1시 52분 코스피는 전 거래일 대비 1%(30.22포인트) 떨어진 2966.99를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.23%(6.81포인트)오른 3004.02로 장을 시작했지만, 장중 하락폭을 확대했다. 투자자동향을 보면 개인은 5536억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 167억원, 5670억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 126,187 전일가 760,000 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 원자재 비싸졌는데…배터리값 낮추는 SK, 왜기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close (0.39%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 599,159 전일가 206,500 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코로나·반도체 위기에도…현대차 역대 최대 고용세계적 車 디자이너 피터 슈라이어 여정 담은 '디자인 너머' 출간기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close (0.73%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 1,352,885 전일가 84,200 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감 close (0.24%)를 제외하고는 모두 하락세를 보이고 있다. 삼성전자는 0.56% 하락한 7만900원을 기록했고 SK하이닉스(-1.34%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 400,500 전일대비 5,000 등락률 -1.23% 거래량 432,034 전일가 405,500 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-1.11%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 851,000 전일대비 21,000 등락률 -2.41% 거래량 37,671 전일가 872,000 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-2.75%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,000 등락률 -1.57% 거래량 1,219,191 전일가 127,500 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-1.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 766,000 전일대비 11,000 등락률 -1.42% 거래량 103,631 전일가 777,000 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 이달 3兆 매도한 개미...2차전지주는 담았다기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close (-0.77%)은 하락세를 보이고 있다.

장중 옐런 미국 재무장관이 의회에 보낸 서한에서 부채 한도를 유예하거나 올리는 조치가 없으면 오는 12월 15일 이후 채무불이행(디폴트)에 직면할 수 있다고 경고했다는 소식이 증시에 부정적인 영향을 준 것으로 분석된다.

코스닥지수는 전 거래일대비 0.49%(5.02포인트) 하락한 1030.44를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.38%(3.90포인트) 오른 1039.36으로 장을 출발했지만 이내 하락세를 보였다. 투자자동향을 보면 개인은 홀로 2019억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1534억원, 33억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 138,600 전일대비 100 등락률 +0.07% 거래량 1,476,007 전일가 138,500 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close (0.87%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 108,100 전일대비 600 등락률 -0.55% 거래량 4,399,174 전일가 108,700 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주아직도 강한 NFT 바람…줄줄이 신고가"NFT+메타버스+게임" 대장株 온다! 기관 연일 쓸어 담은 “이 종목” close (1.66%), 엘앤에프(2.33%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 399,500 전일대비 5,800 등락률 +1.47% 거래량 41,984 전일가 393,700 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감 close (1.52%)는 오름세를 보인 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,100 전일대비 3,500 등락률 -3.86% 거래량 846,734 전일가 90,600 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-4.08%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 557,900 전일대비 2,600 등락률 -0.46% 거래량 156,770 전일가 560,500 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-0.27%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,700 전일대비 5,900 등락률 -4.35% 거래량 461,964 전일가 135,600 2021.11.17 14:17 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (-4.94%)은 하락했다.

