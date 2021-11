기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락

코스닥지수 0.34% 하락…게임·콘텐츠株 강세

[아시아경제 이민지 기자] 미국 증시 호조에 힘입어 상승 출발했던 코스피가 오전 중 0.8%대 하락세를 보이고 있다.

17일 10시 33분 코스피는 전 거래일 대비 0.88%(26.32포인트) 하락한 2970.89를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.23%(6.81포인트)오른 3004.02로 장을 시작했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 2763억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 169억원, 2738억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 대부분 내림세를 보이고 있다. 의약품(-2.35%), 보험(-2.26%), 운수창고(-1.82%) 순으로 하락폭이 컸다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 74,027 전일가 760,000 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (0.39%)를 제외하고는 모두 하락세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,000 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 3,839,719 전일가 71,300 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] “삼성전자, 4분기가 비중확대의 적기”코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close 는 전일과 같은 7만1300원에 거래됐다. SK하이닉스(-0.89%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 401,500 전일대비 4,000 등락률 -0.99% 거래량 207,179 전일가 405,500 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-1.11%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 26,000 등락률 -2.98% 거래량 22,342 전일가 872,000 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-2.18%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,000 등락률 -1.57% 거래량 868,090 전일가 127,500 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-1.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 62,800 전일가 777,000 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-0.13%)은 하락세를 보이고 있다.

주요 종목으로는 코리아써키트 코리아써키트 007810 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 2,900 등락률 +14.18% 거래량 1,848,229 전일가 20,450 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 시스템반도체 '생산차질'…녹록지 않은 IT부품의 시선은 하반기코리아써키트, 주가 1만 4400원 (-0.69%)… 게시판 '북적'[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 가 장중 11%대 오름세를 보였는데 스마트폰, 반도체 시장 확대에 따른 실적 개선 전망이 긍정적으로 작용했다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,800 전일대비 280 등락률 +5.07% 거래량 16,473,343 전일가 5,520 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 한화투자증권, 두나무 지분가치 부각에 급등권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 은 장중 5%대 오름세를 보였는데 두나무 투자로 1조원이 넘는 평가이익을 얻었다는 소식이 영향을 준 것으로 분석된다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.34%(3.52포인트) 내린 1031.94를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.38%(3.90포인트) 오른 1039.36으로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 2038억원 어치 주식을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 1531억원, 250억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 오락, 문화(3.94%), 출판·매체 복제(2.24%), 디지털콘텐츠(2.21%), 소프트웨어(1.93%) 위주로 오름세를 보이고 있다. 시가총액 상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 143,500 전일대비 5,000 등락률 +3.61% 거래량 990,723 전일가 138,500 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (2.17%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 111,600 전일대비 2,900 등락률 +2.67% 거래량 3,046,149 전일가 108,700 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오게임즈, 장초반 3%대 강세...이틀째 신고가기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (3.49%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 234,600 전일대비 3,100 등락률 +1.34% 거래량 560,756 전일가 231,500 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환[클릭 e종목] "엘앤에프, 계속되는 실적 개선"코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close (0.99%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 404,500 전일대비 10,800 등락률 +2.74% 거래량 26,098 전일가 393,700 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대 close (3.43%)는 오름세를 보인 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 3,400 등락률 -3.75% 거래량 492,330 전일가 90,600 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-3.09%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 556,300 전일대비 4,200 등락률 -0.75% 거래량 91,851 전일가 560,500 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-0.11%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 205,800 전일대비 600 등락률 -0.29% 거래량 473,246 전일가 206,400 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-0.78%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,600 전일대비 7,000 등락률 -5.16% 거래량 316,844 전일가 135,600 2021.11.17 10:47 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (-4.72%)은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr