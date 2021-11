코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감

[아시아경제 박지환 기자] 16일 코스피가 개인과 기관의 동반 매도에 약보합으로 장을 마치며 이틀째 3000선 탈환에 실패했다. 전날에 이어 장중 3000선을 넘었지만 장 마감때까지 이를 지켜내지 못했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.31포인트(0.08%) 내린 2997.21에 마감했다. 장중 3010선을 넘겼지만 상승폭이 축소되면서 종가 기준으로는 전날에 이어 3000선을 또 지켜내지 못했다.

투자자 수급별로는 외국인이 2401억원 순매수했다. 반면 개인과 기관은 1429억원, 1096억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목들에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 10,878,828 전일가 71,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株5년 만에 美출장 간 이재용…삼성 고객사와 신뢰부터 다진다 close (-0.14%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 405,500 전일대비 5,500 등락률 -1.34% 거래량 464,903 전일가 411,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (-1.34%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 1,500 등락률 -1.16% 거래량 1,568,510 전일가 129,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감 close (-1.16%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 2,500 등락률 -1.20% 거래량 512,305 전일가 209,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손제네시스, 오는 19일 'GV70 전동화모델' 첫 공개코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (-1.20%) 등은 내렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 3,762,406 전일가 111,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감 close (0.90%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 8,000 등락률 +0.93% 거래량 45,615 전일가 864,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (0.93%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 12,000 등락률 +1.57% 거래량 188,390 전일가 765,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세권영수 부회장, MZ 세대와 직접 소통한다코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (1.57%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 6,000 등락률 +0.80% 거래량 201,012 전일가 754,000 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (0.80%) 등은 올랐다.

코스닥은 전 거래일 대비 6.43포인트(0.62%) 오른 1035.46에 마감했다.

코스닥에서는 외국인이 750억원 순매수하며 지수를 이끌었다. 반면 개인과 기관은 각각 308억원, 242억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 2,100 등락률 -2.27% 거래량 1,112,812 전일가 92,700 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-2.27%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,600 전일대비 1,800 등락률 -1.31% 거래량 777,584 전일가 137,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"개미가 선택한 '셀트리온' 부활할까 close (-1.31%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 560,500 전일대비 4,000 등락률 -0.71% 거래량 199,450 전일가 564,500 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (-0.71%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 231,500 전일대비 600 등락률 -0.26% 거래량 972,510 전일가 232,100 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (-0.26%) 등이 하락했다.

특히 게임주의 강세가 두드러졌다. 대체불가능토큰(NFT) 게임 진출과 중국 판호허가 기대감이 반영되며 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 138,500 전일대비 15,000 등락률 +12.15% 거래량 4,037,580 전일가 123,500 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세"에디슨EV = 쎄미시스코" 물리신 분!코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (12.15%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 11,500 등락률 +11.83% 거래량 9,198,341 전일가 97,200 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향"코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도 close (11.83%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 206,400 전일대비 16,000 등락률 +8.40% 거래량 1,998,994 전일가 190,400 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株NFT 없이도 '훨훨' 크래프톤, 공모가 '벽' 넘어 신고가 close (8.40%) 등 업종 대표 종목이 초강세를 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr