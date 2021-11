與, '종부세 전면 재검토' 尹에 "한마디로 부자본색"

[아시아경제 이선애 기자] 더불어민주당은 14일 국민의힘 윤석열 대선후보가 종부세를 전면 재검토하겠다고 밝힌 것과 관련해 "한마디로 부자본색"이라고 비판했다.

민주당 을지로위원장인 진성준 의원은 이날 페이스북에서 "윤 후보가 국민의 1.7%에 해당하는 집부자, 땅부자를 위한 종부세 감면론을 제기했다"며 이같이 밝혔다.

진 의원은 "날로 심각해지는 자산 불평등과 격차에 대한 눈곱만큼의 문제의식조차 찾아볼 수 없고, 노블레스 오블리주라는 사회적 책임의식도 느낄 수 없는 불의한 주장"이라며 "오로지 극소수 땅부자 집부자들과 기득권 언론의 환심을 사려는 것"이라고 주장했다.

이어 "윤 후보는 집값 폭등에 절망하고 분노하는 2030 청년과 신혼부부, 무주택 서민들의 처지를 짐작이나 하느냐"며 "그들의 고통을 조금이라도 이해한다면 부동산 부자 감세론을 즉각 철회하기 바란다"고 말했다.

신동근 의원도 페이스북에서 "윤 후보 주장대로라면 다주택자 등 부동산 부자들이 부동산을 갖는 것에 부담을 느낄 이유가 없다"며 "토건족들이 기승을 부릴 완벽한 여건이 조성된다"고 비판했다.

신 의원은 "윤 후보가 꿈꾸는 나라라는 게 고작 부동산 부자들의 천국이란 말이냐"며 "부동산을 잡기는커녕 무주택자 등 부동산 취약계층을 잡을 것"이라고 주장했다.

앞서 윤 후보는 이날 페이스북에서 "대통령이 되면 종부세를 전면 재검토할 것"이라면서 "종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대해서는 면제하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.

