현대모비스, 차세대 주차 제어시스템 세계 최초 개발

골목길, 좁은 길 특화…원격·자율주행·협로주행 기능 통합

[아시아경제 이기민 기자] 현대모비스가 협로주행·후방자율주행·원격 자동주차 기능 등을 통합한 도심형 운전자 편의시스템(ADAS)인 '차세대 주차 제어시스템'(MPS)을 세계 최초로 개발했다고 14일 밝혔다.

운전자가 좁은 길 때문에 곤란한 상황에 놓였을 때 버튼 하나만 누르면 자율주행으로 빠져나올 수 있는 국내와 유럽 등지에 특화된 도심형 자율주행 기술이라고 현대모비스는 설명했다.

현대모비스는 독자 개발한 소프트웨어 로직과 양산 중인 초음파 센서를 기반으로 기술을 개발했다. 레이더나 라이다 센서가 고속주행이나 먼 거리에 위치한 사물을 인식하는 데 유용하지만 좁은 골목이나 지하 주차장에서는 오히려 근거리 사물 인식에 적합한 초음파 센서가 더 낫다는 점에서 착안했다.

차량 전폭을 기준으로 좌우 40㎝의 여유 공간만 있으면 '협로주행'이 가능하다. 사이드미러를 펴는 경우에는 사실상 한 뼘 정도의 공간만 있으면 자율주행을 할 수 있다.

자동차의 주행경로를 실시간으로 저장하고, 버튼만 누르면 차가 스스로 후진경로를 생성해 막다른 골목에서 후진으로 빠져나오는 '후방자율주행'도 가능하다. 핸들과 차량 속도는 자동으로 제어된다.

현대모비스는 또 ▲차에서 내려 리모컨을 누르면 공간을 찾아 주차하는 원격 자동주차 시스템 ▲차 주변 360도를 입체적으로 볼 수 있는 3D 서라운드 뷰 모니터 ▲후방충돌 방지 기술 등 다양한 안전편의 기술을 이번 시스템에 통합해 도심 주차환경을 고려한 주행보조 솔루션의 경쟁력을 높였다.

이 밖에도 현대모비스는 목적기반모빌리티(PBV)로 대표되는 미래차 신규시장을 선도하기 위해 도심형 자율주행 신기술을 잇달아 선보이고 있다.

지난 3월 도심형 초소형 전기 모빌리티 '엠비전 팝'(POP)을 선보였고, 지난달에는 공유형 자율주행차를 위한 폴더블 조향시스템, 90도 회전이 가능한 이코너(e-Corner) 모듈 개발에 성공했다.

