[아시아경제 정동훈 기자]셀트리온헬스케어가 올해 3분기 영업이익 220억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 82.8% 줄어든 수치다. 같은 기간 매출액은 491억원으로 11.7% 줄었고, 당기순이익은 406억원으로 52.8% 감소했다.

셀트리온헬스케어는 미국에서 항암 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) '트룩시마'의 공급 물량과 가격을 조정하면서 매출이 줄어들고, 트룩시마의 가격 조정에 따른 원가율 상승으로 수익성이 하락했다고 설명했다.

3분기까지 셀트리온헬스케어의 누적 매출액은 1조1987억원, 영업이익은 1297억원, 순이익은 1358억원이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr