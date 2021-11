북한, 군서열 1위 박정천 지도로 기계화부대 포병대대 포사격경기

[아시아경제 유인호 기자] 북한군이 군 서열 1위인 박정천 노동당 정치국 상무위원 지도하에 포병부대 포사격경기 훈련을 했다.

조선중앙통신은 “자위의 기치 높이 국가방위력 강화의 새 전기를 펼쳐가기 위한 인민군부대들의 훈련 열풍이 세차게 일어나고 있는 속에서 조선인민군 각급 기계화부대 관하 포병 구분대(대대급 이하 부대)들의 포사격 경기가 11월 6일에 진행됐다”고 7일 보도했다.

통신은 “당 중앙군사위원회가 조선인민군 제1차 군정 간부강습회에서 제시한 전투적 방침을 높이 받들고 조선인민군 기계화부대들에서 기동 포병 전투 능력을 높이기 위하여 진행한 훈련 정형을 검열 평가하며 전군에 경쟁적인 훈련 열풍을 더욱 세차게 일으키는 데 목적을 두고 진행됐다”고 전했다.

훈련은 추첨으로 화력진지 위치와 사격 순차를 정하는 방식으로 진행됐으며, 연합부대장들은 기계화부대들을 포병화력으로 지원하기 위한 전술 및 화력 임무를 하달받은 뒤 포사격을 직접 지휘해 목표를 타격했다.

박정천 상무위원이 훈련을 지도했으며, 림광일 인민군 총참모장 등 연합부대장들이 참관했다.

훈련에서 1등을 한 제604군부대관하 포병구분대에는 명포수 상장과 메달, 휘장을 수여했으며, 박 상임위원은 경기 성적에 커다란 만족을 표시했다고 통신은 전했다.

북한은 이번 사격 경기 훈련 사실을 전하면서 남한 또는 미국을 비난하거나 위협적인 발언은 하지 않았다. 다른 국가들처럼 일상적인 훈련을 진행했다는 모습을 보여주려는 의도로 해석된다.

한편 북한은 김정은 노동당 총비서가 직접 지도하지 않고, 북한군 고위 간부가 참관한 일반적인 포사격 훈련을 공개한 경우는 흔치 않다.

