코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 매수에 상승 마감했다. 장 초반에는 3010선 위로 올라서기도 했지만 결국 소폭 반등에 그치며 3000선 회복에는 실패했다.

4일 코스피는 전 거래일 대비 7.51포인트(0.25%) 오른 2983.22에 장을 마쳤다. 이날 지수는 장 초반 3011.56까지 상승하며 3000선 마감 기대감을 키웠다. 하지만 오후 들어 상승폭이 줄어들며 결국 2980선에서 마감했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 3332억원, 3173억원 순매수하며 지수를 이끌었다. 반면 개인은 6557억원 순매도 했다.

시가 총액 상위 종목 대다수가 오름세로 장을 마쳤다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 11,659,375 전일가 70,400 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로“두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株""고객사 명단 빼도 된다"…美, 완화된 반도체 정보제출 압박 close (0.28%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 2,048,405 전일가 105,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로"고객사 명단 빼도 된다"…美, 완화된 반도체 정보제출 압박 수능시험일 코스닥시장 오전 10시 개장 close (0.47%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 9,000 등락률 +2.24% 거래량 533,712 전일가 402,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (2.24%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 5,500 등락률 +4.42% 거래량 5,970,110 전일가 124,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (4.42%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 6,000 등락률 +0.77% 거래량 271,398 전일가 784,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승LG에너지솔루션, 배터리 원료 구매부터 ESG 실천한다 close (0.77%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 19,000 등락률 +2.60% 거래량 284,544 전일가 732,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (2.60%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 5,500 등락률 +2.64% 거래량 1,120,859 전일가 208,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (2.64%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 2,000 등락률 +2.35% 거래량 1,712,154 전일가 85,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승최태원 "韓기업이 EU 탄소저감 돕겠다"…동유럽 교류 늘린다(종합) close (2.35%) 등이 상승했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 865,000 전일대비 9,000 등락률 -1.03% 거래량 45,722 전일가 874,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합) close 과 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 423,674 전일가 210,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’셀트리온, 735억 규모 바이오시밀러 공급계약 체결 close 은 각각 -1.03%, -0.71% 내렸다. 전날 코스피에 입성한 카카오페이는 12% 이상 하락하며 장을 끝냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 3.57포인트(-0.36%) 내린 1001.43으로 마감했다.

투자자 수급별로는 개인과 외국인이 각각 424억원, 13억원 순매도했다. 반면 기관은 234억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 가운데서는 등락이 엇갈렸다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 167,100 전일대비 22,900 등락률 -12.05% 거래량 3,693,779 전일가 190,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승[클릭 e종목]"위메이드, 미르4·위믹스 잠재력 선반영…밸류에이션 고민 필요" close 가 전 거래일보다 2만2900원(-12.05%) 큰 폭으로 하락한 16만7100원에 장을 마쳤다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 103,200 전일대비 1,800 등락률 -1.71% 거래량 712,481 전일가 105,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (-1.71%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,100 등락률 -0.92% 거래량 107,613 전일가 120,100 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오 close (-0.92%) 등도 하락 마감했다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 455,900 전일대비 30,900 등락률 +7.27% 거래량 395,822 전일가 425,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 다시 불 뿜은 에코프로비엠…깜짝 실적에 성장성 재평가외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (7.27%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 205,000 전일대비 13,400 등락률 +6.99% 거래량 1,155,332 전일가 191,600 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close (6.99%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,200 전일대비 2,200 등락률 +2.47% 거래량 10,805,043 전일가 89,000 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株"임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장 close (2.47%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,500 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 549,774 전일가 42,450 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오 close (0.12%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 391,500 전일대비 2,900 등락률 +0.75% 거래량 16,565 전일가 388,600 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 close (0.75%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,000 전일대비 400 등락률 +0.24% 거래량 137,238 전일가 166,600 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (0.24%) 등이 상승 마감했다.

