광주 서구, 아름다운화장실 공모전서 ‘특별상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 최근 ‘2021 아름다운 화장실 大賞’ 공모전에서 중앙공원 공중화장실이 선정돼 특별상을 수상했다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 전국의 신축(증·개축)공중화장실을 대상으로 고속도로 휴게소, 터미널역, 공공기관 등 70개 화장실이 응모했다.

1차 서류심사에서 43개소를 선정하고, 2차 전문 심사위원의 현지 심사를 거쳐 광주 자치구에서 유일하게 ‘서구 중앙공원 공중화장실’이 27개소에 최종 선정됐다.

중앙공원 공중화장실은 산책로 입구에 위치해 이용객의 접근성이 용이하며, 주변 경관과 잘 어우러진 디자인을 외벽에 적용한 자연친화적인 화장실이다.

여성화장실 뿐만 아니라 남성화장실에도 기저귀 교환대, 영유아 거치대를 설치해 영유아와 함께 화장실을 이용하는 주민들의 편의를 보장하고 쾌적한 환경을 조성했다는 점을 인정받았다.

서구 관계자는 “이번 수상으로 서구가 아름다운 화장실 문화를 선도하는 우수 자치구로서, 지속적인 관심과 투자로 공중화장실 유지 관리에 최선을 다할 것이다”며 “깨끗하고 쾌적한 화장실 문화조성에 주민들의 많은 협조를 바란다”고 말했다.

한편 서구는 이번 수상에 앞서 2009년 금당산 공중화장실, 2010년 풍암호수 공중화장실, 2015년 풍암쉼터 공중화장실, 2019년 앗싸화장실이 아름다운 화장실로 선정된 바 있다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr