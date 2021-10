SNL 출연한 尹 "내로남불 정권에서 스트레스 받았을텐데, 안 받게 해드리겠다"

대통령 되기와 아내와 다시 결혼하기 양자택일 질문엔 아내와 결혼하기 선택



[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 쿠팡플레이의 SNL코리아 ‘주 기자가 간다’ 코너에 출연했다. 윤 전 총장은 "그동안 ‘내로남불’ 정권 아래서 스트레스 많이 받았을 텐데, 제가 국민께 스트레스 안 받게 해드리겠다"고 말했다.

윤 전 총장은 전날 공개된 인터뷰를 통해 경선에 임하는 각오 등에 대해 이같이 밝혔다.

그는 인터뷰에서 ‘다시 태어나도 지금 아내와 결혼하기’와 ‘대통령되기’ 사이의 양자택일을 묻는 밸런스 게임에서 "답은 무조건 1번(전자)이네"라고 말했다.

‘확실한 답변이냐’고 재차 질문을 받자 "(촬영 영상이) 공개돼 나오는 거 아니냐"며 "대한민국 남자 누구한테 물어봐도 전자로 답할 수밖에 없다"고 웃으며 답했다.

지난주 같은 프로그램에 출연했던 홍준표 국민의힘 의원은 "대통령은 한번 해봤으니까 각시하고 다시 결혼하기가 더 낫다"면서 "이번에 대통령을 한 번 하고 난 뒤 내가 저승에 가지 않겠느냐"고 말하기도 했다.

이외에도 윤 전 총장은 ‘내 캠프에서 이재명이 일하는 것’과 ‘내가 이재명 캠프에서 일하는 것’을 묻는 질문에 대해 "다 싫다"고 말했다. 하지만 선택을 꼭 해야 한다고 요구받자 "그럼 이재명 후보가 제 캠프에서 일하는 게 좋겠다"고 말했다.

이어 ‘빚내서 내 집 마련하고 이사한 날 짜장면 시켜먹기’와 ‘이재명 후보의 장기임대주택에서 빚 없이 살기’ 중 하나를 선택하라고 하자 "빚을 내더라도 내 집 마련하고 짜장면 먹는 게 훨씬 낫겠다"고 말했다.

윤 전 총장은 "2030세대의 뜨거운 지지를 받는 윤석열 국민의힘 경선 후보"라는 소개말에 대해서는 "뜨거운 지지는 아직 아닌 거 같다. 뜨거워져야 한다"고 언급하기도 했다. 윤 전 총장은 이날 방송에서 배우 주현의 목소리를 성대묘사해 청년들에게 용기를 가지라고 당부하기도 했다.

SNL의 ‘주 기자가 간다’ 코너에는 홍 의원과 심상정 정의당 대선후보가 앞서 출연한 바 있다. 다음주에는 이재명 더불어민주당 대선후보 출언이 예정되어 있다.

