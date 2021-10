文대통령, 4개월만에 EU 집행위원장과 회담…코로나 회복 협력 논의

[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20) 정상회의 참석차 이탈리아를 방문 중인 문재인 대통령은 30일(현지시간) 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 회담을 갖고 글로벌 현안 및 한-EU 협력, 한반도 지역 정세에 대해 의견을 교환했다. 이번 회담은 지난 6월 G7 정상회의 계기 개최된 정상회담 이후 4개월만이다.

양 정상은 한국과 EU가 양자 간 교류 협력 증진 뿐 아니라 기후변화·보건 등 주요 국제 현안 대응에 있어서도 긴밀히 협력해 나가고 있는 것을 평가하고, 코로나19 회복 과정에서 양측 간 교류 협력을 계속 확대·강화하기 위해 노력키로 했다.

특히 문 대통령은 유럽 등 해외에서 코로나 백신이 충분히 도입돼 지난주 전 국민 70% 접종 완료 목표를 달성하는 데 도움이 되었다는 점을 언급하기도 했다.

양 정상은 저소득국에 대한 백신 지원 및 글로벌 백신 공급망 강화에도 함께 기여해 나가기로 했다.

또 기후변화가 양국의 주요 관심사라는 데 공감하고, 기후변화 대응 및 환경 보호를 위한 양국의 정책적 노력에 대해 의견을 나눴다. 전지구적 녹색전환 촉진을 위해 양자·다자 차원의 협력도 강화하기로 했다.

한-EU 협력과 한반도 이슈도 논의됐다. 양 정상은 우리의 신남방정책과 EU의 인태 협력 전략 간 공통점을 바탕으로 상호 정책의 시너지를 창출해 내고, 디지털 협력을 구체화시켜 나가기로 했다. 문 대통령은 최근 한반도 정세 및 우리의 대북 정책에 대해 설명하고, 한반도의 완전한 비핵화 및 평화 구축을 위해 EU측의 지속적인 지지를 당부했다.

한편, 문 대통령은 EU 국가들과의 사증면제 협정 재개가 한-EU 간 인적 교류 확대로 이어지길 바란다고 했다. 우리 정부는 코로나19로 사증면제 협정 적용을 지난해 4월부터 잠정 중지했으나, 이달 9월부터 재개한 바 있다.

청와대는 "이번 회담은 양측 간 전략적 동반자 관계 및 국제무대에서의 협력을 발전시켜 나가기 위한 방안에 대해 전략적 소통을 강화하는 계기가 된 것으로 평가된다"고 밝혔다.

