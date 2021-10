[아시아경제 최동현 기자] 30일 서울 서초구 반포동 서울고속버스터미널에서 매표 시스템 오류가 발생해 혼란을 겪고있다.

이날 점심 무렵 강남고속터미널 호남선 창구에서 시스템 오류가 발생했다. 이로 인해 온라인 예매와 현장 매표창구가 제대로 운영되지 못하고 있다.

승객들은 버스 문 앞에서 현금을 내고 타 빈 좌석에 임의로 앉는 형태로 출차가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

