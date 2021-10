LG이노텍, 3Q 영업익 3357억원…전년동기比 209.8%↑

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 3,500 등락률 +1.70% 거래량 294,290 전일가 206,000 2021.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"LG이노텍, 올해 최고 실적 전망에도 저평가"LG이노텍 임직원, 신사업 발굴 직접 나선다…140여개 아이디어 제안'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close 이 올해 3분기 매출 3조7976억원, 영업이익 3357억원을 기록했다고 28일 공시했다. 전년동기대비 매출은 71.4%, 영업이익은 209.8% 증가했다. 전분기 대비 매출은 61.3%, 영업이익은 121% 늘었다.

LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 3,500 등락률 +1.70% 거래량 294,290 전일가 206,000 2021.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"LG이노텍, 올해 최고 실적 전망에도 저평가"LG이노텍 임직원, 신사업 발굴 직접 나선다…140여개 아이디어 제안'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close 은 스마트폰용 트리플 카메라, 3D 센싱모듈 등 고성능 카메라모듈 신제품의 공급 확대가 실적을 이끌었으며 5G 통신용 반도체와 디스플레이용 기판 매출이 늘고 차량용 카메라와 전기차용 파워가 성장세를 이어가며 실적을 뒷받침했다고 설명했다.

사업부문별로는 광학솔루션사업이 전년동기대비 100% 증가한 2조9098억원의 매출을 거둬들였다. 전분기 대비는 87% 증가했다. 고객사 신모델 공급이 확대되고 스마트폰용 트리플 카메라, 3D센싱모듈 등 고부가 제품을 중심으로 매출이 늘었다.

기판소재사업은 매출 규모가 4236억원으로 전년동기대비 33%, 전분기대비 17% 증가했다. 고객사 신모델 공급으로 무선주파수 패키지 시스템(RF-SiP)용 기판, 안테나 모듈(AiP)용 기판 등 5G 통신용 반도체 기판이 매출을 이끌었다. 프리미엄TV 판매 호조세가 지속되며 칩온필름(COF), 포토마스크 등 디스플레이용 제품도 실적 성장세를 이어갔다.

전장부품사업은 전년동기대비 4% 증가, 전분기대비 5% 증가한 3424억원의 매출을 기록했다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)용 카메라모듈을 비롯해, 배터리관리시스템(BMS) 등 전기차용 파워의 매출이 증가했다. LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 3,500 등락률 +1.70% 거래량 294,290 전일가 206,000 2021.10.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"LG이노텍, 올해 최고 실적 전망에도 저평가"LG이노텍 임직원, 신사업 발굴 직접 나선다…140여개 아이디어 제안'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close 은 "전장부품사업이 전 세계적인 차량용 반도체 수급 이슈와 원자재 가격 상승 등 어려운 시장 환경에서도 수주 건전성 제고하고 수익성을 개선하는 데 총력을 기울이고 있다"고 전했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr