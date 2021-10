[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 오는 28일 오후 3시 서울 사옥 마켓스퀘어 1층 컨퍼런스홀에서 ‘코넥스시장의 성공적인 재도약을 위한 세미나’를 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 세미나엔 신현한 연세대학교 교수가 ‘코넥스시장의 발전 방향’이라는 주제로 발표를 진행한다. 아울러 투자은행(IB), 벤처캐피탈(VC), 학계, 금융당국 등 다양한 배경의 전문가들도 심도 있는 논의를 가질 예정이다.

세미나는 온라인 생중계 방식으로 진행되며 참석 희망자는 한국거래소 유튜브 채널에서 온라인으로 시청할 수 있다.

