[아시아경제 조현의 기자] 영국의 팝스타 에드 시런이 새 앨범 발매를 앞두고 코로나19에 확진됐다. 인터뷰, 공연 등은 자가격리 중 진행할 예정이다.

시런은 24일(현지시간) 인스타그램을 통해 "코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다"며 "현재 자가격리 중이고 정부 지침을 따르는 중"이라고 밝혔다.

싱어송라이터인 그는 오는 29일 4년째 작업해온 새 앨범 '='(이퀄스)를 공개할 예정이다. 하지만 코로나19 확진에 따라 공개 확진에 차질이 불가피해졌다.

시런은 "사람을 직접 만나는 일은 진행하기 어렵다"며 "집에서 할 수 있는 인터뷰나 작업은 최대한 많이 진행할 예정이다"고 밝혔다.

CNN은 "시런이 코로나19 백신을 접종했는지 여부는 밝히지 않았다"고 말했다.

