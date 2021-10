원자력 교수들 "차기 대통령, 똑바로 하시오"

대선 앞두고 책 발간, '무탄소' 에너지로서의 원자력발전 중요성 강조

[아시아경제 김봉수 기자] 내년 대선을 앞두고 원전 정책을 둘러 싼 논란이 재개되고 있는 가운데, 원자력학계 교수들이 '대통령을 위한 에너지 정책 길라잡이'라는 제목의 책을 출간했다.

25일 한국원자력학회에 따르면 지난 22일 유튜브 '핵공감 클라쓰'를 운영하는 교수 10인이 공동 집필한 '대통령을 위한 에너지정책 길라잡이'가 출간됐다.

이 책은 ▲에너지의 중요성과 현황, ▲기후위기와 무탄소 에너지원, ▲탄소중립을 위한 에너지정책, ▲부록 원자력 팩트체크 등 4개의 장으로 구성돼 있습니다. 또 각 장은 몇 개의 주제로 세분하고, 주제별로 그림을 곁들여 2쪽 이내로 작성됐다.

원자력학회는 "이 책은 대통령뿐만 아니라 '탄소중립'이라는 거스를 수 없는 시대적 흐름 속에서 올바른 에너지정책이 무엇인가에 관심 있는 모든 분이라면 읽어볼 만 하다"고 설명했다.

이 책의 전자파일은 누구나 서울대학교 원자력정책센터 홈페이지에서 무료로 내려받을 수 있다.

