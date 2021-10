윤석열 거듭된 실언…"표 확장 어려워진다" 野 '속앓이'

'전두환 옹호', '주 120시간', '부정식품' 등 실언 거듭돼

"왜곡된 역사인식" 野 경쟁후보들도 비판

이준석 "섣불리 판단 안 하겠지만, 당 노력 상처 줄지도"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 유력 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 '전두환 옹호 발언' 등 실언을 이어가면서 당내 갈등이 커지고 있다. 다른 대권주자들은 '역사 인식에 문제가 있다'며 윤 전 총장을 질타했고, 야당 지도부에서도 윤 전 총장의 대선 경쟁력이 약화되고 있다며 우려를 표했다.

◆전두환 옹호'부터 '부정식품'까지…거듭되는 尹 실언

윤 전 총장의 실언 논란은 지난 19일 국민의힘 부산 해운대갑 당원협의회 사무실을 방문했던 당시 나왔다. 윤 전 총장은 이날 "전두환 전 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다는 분들이 많다"며 "호남에서도 그렇게 말하는 분들이 꽤 있다"고 주장했다.

이어 "왜 (정치를 잘했다고) 그러느냐. 이분은 군에 있으면서 조직 관리를 해봤기 때문에 (전문가들에게) 맡긴 것"이라며 "그 당시 정치했던 사람들이 '국회는 잘 아는 너희가 하라'며 웬만한 거 다 넘겼다고 하더라. 당시 '3저 현상'이 있었다고 했지만 그렇게 맡겼기 때문에 잘 돌아간 것"이라고 강조했다.

그러면서 "(제가) 대통령이 되면 지역과 출신 등을 따지지 않고 최고 인재를 뽑아 적재적소에 배치한 뒤 시스템 관리를 할 것"이라며 "금융, 예산 등 그 분야의 최고 고수들을 내세워야 국민에게 제대로 도움을 드리는 것"이라고 덧붙였다.

윤 전 총장의 이같은 발언을 두고 여당은 물론 같은 야당 대권주자들 사이에서도 비판이 쏟아졌다. 결국 윤 전 총장은 '전두환 옹호' 발언을 한 뒤 이틀 뒤인 21일 "유감을 표한다"며 "해운대 당협 발언은 5공 정권을 옹호하거나 찬양한 것이 결코 아니었다"라고 해명했다.

윤 전 총장의 실언은 이번뿐만이 아니다. 앞서 그는 지난 7월 한 매체와 인터뷰에서 "부정식품이라면 (돈이) 없는 사람은 그 아래 것도 선택할 수 있게 해줘야 한다"라고 언급해 논란이 불거진 바 있다.

같은 인터뷰에서 윤 전 총장은 왜곡된 노동관을 가지고 있다는 비판도 받았다. 당시 그는 자신이 만난 스타트업 청년들의 의견을 전달하며 "게임 하나 개발하려면 한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일하고, 이후에 마음껏 쉴 수 있어야 한다"고 말했다.

◆"이런 일 지속되면 표 확장 어려워" 당내 우려 목소리

실언 논란이 반복되다 보니, 당내에서도 윤 전 총장에 대한 불만이 커지고 있다.

국민의힘 대선 경선 후보인 유승민 전 의원은 지난 20일 국민의힘 대선 TV 토론회에서 윤 전 총장의 '전두환 옹호 발언'을 두고 "박정희 전 대통령은 5·17 쿠데타로, 잘못된 방법으로 정권을 탈취했지만 5·18과 같이 민간인을 살인하지 않았다. 전두환 정권은 헌법 1조 대한민국은 민주주의 공화국이란 것을 부정한 정권"이라고 질타했다.

또 다른 대권주자인 홍준표 의원 또한 21일 자신의 페이스북에 글을 올려 "왜곡된 역사 인식으로 대통령직을 수행할 수 있겠나. 제가 당대표였다면 (윤 전 총장은) 제명감이다"라며 "히틀러시대 독일도 대단한 경제발전이 있었던 때다. 그럼 윤 후보는 히틀러도 찬양하느냐. 참으로 어리석고 아둔한 발상"이라고 날을 세웠다.

당 지도부에서도 윤 전 총장이 '스스로 경쟁력을 약화하고 있다'며 우려의 목소리가 나왔다.

이준석 국민의힘 대표는 이날 전남 순천 여순사건 위령탑을 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "경선 과정에 영향을 줄까 봐 당대표 입장 표명이 쉽지 않지만, 윤석열 후보의 생각이 당 공식적 생각과 배치돼 있다"며 "윤 후보가 어떤 악의를 가지고 그런 발언을 했다고 섣불리 판단하지 않겠지만, 이런 일이 지속되면 표의 확장성에 어려움이 있단 것은 후보가 가장 먼저 느낄 거다. 이 건으로 인해 호남 지역민들이 국민의힘의 진정성에 의구심을 품을까 걱정스럽고 지난 노력이 오히려 상처로 다가올까 우려스럽다"라고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr