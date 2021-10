코스피, 개인 매도에 이틀 연속 하락세...'3000선' 후퇴

[아시아경제 박지환 기자] 21일 코스피가 이틀 연속 하락 마감하며 '3000선'까지 내려왔다.

코스피는 전 거래일 대비 5.80포인트(0.19%) 내린 3007.33에 장을 마쳤다. 이날 지수는 전장보다 0.85포인트(0.03%) 내린 3012.28에서 출발한 이후 보합권에서 등락을 거듭하다 오후 들어 하락세를 굳혔다.

투자자별로는 개인은 나홀로 1595억원 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 431억원, 1277억원 순매수했지만 지수 하락을 막지는 못했다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 3,000 등락률 +0.74% 거래량 474,467 전일가 407,500 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 [2021 국감]"네이버 직장 내 괴롭힘 사망, 고용부 근로감독 면제 탓"코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요" close (+0.74%)만 나홀로 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 10,839,798 전일가 70,300 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회삼성전자 2조 팔아치운 외국인, ‘이 종목’ 1조 쓸어담았다!K-브랜드 가치 상위권 '훌쩍'…삼성 5위·현대차 35위 close (-0.14%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 96,300 전일대비 1,600 등락률 -1.63% 거래량 2,093,047 전일가 97,900 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회美·日·대만 동맹 속도내는데…정부가 나서야 '반도체강국' 지킨다 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요" close (-1.63%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 868,000 전일대비 7,000 등락률 -0.80% 거래량 38,781 전일가 875,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감미래에셋증권, ELW 245개 종목 신규 상장 close (-0.80%) 등이 하락했다. 특히 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 806,000 전일대비 34,000 등락률 -4.05% 거래량 251,963 전일가 840,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로 close (-4.05%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 4,000 등락률 -0.55% 거래량 215,728 전일가 727,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-0.51%) 등 2차 전지주를 중심으로 하락세가 나타났다.

코스닥은 전장보다 7.92포인트(0.79%) 내린 993.70로 마쳤다. 개인이 2455억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1541억원, 670억원을 순매도했다.

시가총액 상위 10종목 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 11,700 등락률 +12.21% 거래량 2,902,742 전일가 95,800 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개!코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요" close (+12.21%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,400 전일대비 1,400 등락률 +1.97% 거래량 978,915 전일가 71,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대 close (+1.97%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,150 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 136,980 전일가 48,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!거래소, 오늘 에이치엘비 주식매매 정지 에이치엘비, 570억원 규모 BW 발행 결정 "에프에이 양수대금" close (+0.31%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 141,400 전일대비 11,300 등락률 +8.69% 거래량 1,495,717 전일가 130,100 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로 close (+8.69%) 등이 상승했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,300 전일대비 800 등락률 -0.91% 거래량 391,469 전일가 88,100 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대 close (-0.91%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 411,300 전일대비 39,700 등락률 -8.80% 거래량 769,158 전일가 451,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요"코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로 close (-8.80%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 13,300 등락률 -6.30% 거래량 2,711,913 전일가 211,100 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 엘앤에프 "테슬라 전기차 배터리 전량 교체, LEP 배터리 사업 확장 기회"코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회“엘앤에프”에 이어 하나 더! 신기록 달성할 NEW 황금주! close (-6.30%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,100 전일대비 1,100 등락률 -0.90% 거래량 99,229 전일가 122,200 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대 close (-0.90%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 390,100 전일대비 8,800 등락률 -2.21% 거래량 51,119 전일가 398,900 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 close (-2.21%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 181,800 전일대비 2,200 등락률 -1.20% 거래량 229,738 전일가 184,000 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대[일문일답]양지을 대표 "우리는 해외로 간다…프리IPO 성과 기대" close (-1.20%) 등은 하락 마감했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "국내 증시는 보합권 등락을 반복하다 하락 전환했다"며 "코스닥은 나스닥 약세 동조화와 2차전지 소재주 급락에 1000선을 하회했는데 테슬라의 호실적 발표 이후 차익실현 성격 매물 출회로 판단된다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr