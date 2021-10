설훈, 이재명에 "구속 가능성 높아져…제보자 최소 3명 만났다"

설훈, 이재명에 "스캔들 등 여러 흠결…이대로 가면 원팀 결정적 하자 생겨"

[아시아경제 허미담 기자] 설훈 더불어민주당 의원은 12일 당 대선 후보로 확정된 이재명 경기지사에 대해 "구속 가능성이 굉장히 높아졌다는 것은 객관적 사실"이라고 지적했다.

이낙연 전 대표 캠프 공동선대위원장인 설 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '이재명 후보 구속 가능성 발언을 정정하겠냐'는 진행자의 질문에 "정정하고 싶지 않다"며 이같이 말했다. 앞서 그는 지난 7일 한 라디오 인터뷰에서 이 후보의 '배임 가능성'을 지적하며 "구속되는 상황을 가상할 수 있다"고 말한 바 있다.

설 의원은 이재명 캠프 측에서 '지라시를 갖고 정치한다'고 비판하는 것에 대해 "지라시라고 말하는데 대장동과 관련된 최소한 세 사람의 당사자들을 만났다"고 했다.

이어 "정신병원 감금 문제에 대한 증언도 들었다"며 "(이 후보) 형님하고는 다른 사안인데, 경선하고 상관이 없는 조건이기 때문에 여기서 얘기할 생각은 없다"고 말했다. 또 '당사자들을 신뢰할 수 있느냐'는 질문에 설 의원은 "신뢰할 수 있다. 그러나 당사자 본인들이 두려워한다"고 덧붙였다.

그런가 하면 설 의원은 "이 후보가 가지고 있는 여러 가지 흠결 사항 때문에 이대로 가게 되면 원팀의 결정적 하자가 생긴다. 전과도 있고, 스캔들도 있고 일일이 다 헤아릴 수 없는 사안들이 있는 건 객관적 사실"이라며 "원팀이 안 되는 상태에서 본선에 나가 이길 수 있겠는가"라고 꼬집었다.

그는 또 송영길 민주당 대표가 전날 '민주당이 분열됐을 때 쿠데타가 발생했다'고 말한 것과 관련해 "지금이 어느 때인데 쿠데타를 운운하고 있느냐"며 "당이 분열되는 원천을 만든 사람이 누구냐. 지금 누가 보더라도 송 대표가 공정하지 않고 일방에 치우쳐 있다"고 비판했다.

