AK플라자 광명점 "키즈맘 라이프스타일 매장 강화"

3040 수도권 키즈맘 위한 다양한 체험형 공간 마련

미술, 목공, 필라테스 등 일상 속 충전 가능한 매장 구성

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 오는 29일 경기 광명시에 정식 오픈하는 쇼핑몰 'AK플라자 광명점'에 3040 '키즈맘'을 위한 라이프스타일 매장을 대거 선보인다고 5일 밝혔다.

AK플라자 광명점은 광명시를 포함, 인근 시흥 및 안양의 주거 특성을 반영해 가족 단위 고객을 주요 고객층으로 삼고 일상 속 특별함을 선사하는 '데일리 프리미엄 쇼핑몰'을 표방하고 있다. 광명점은 미술, 목공, 필라테스 등 일상 속 충전이 가능한 체험형 공간을 선보이며 핵심 소비층인 3040 키즈맘들의 발길을 끌겠다는 전략이다.

지하 2층에는 예술 체험형 테넌트 '성수 미술관'과 '프랑스 목공소'를 선보인다. 성수 미술관은 미술 체험을 하며 음료를 마실 수 있는 드로잉 카페다. 지난 4월 AK플라자 분당점에 입점되며 백화점 업계에서는 최초로 선보인 성수 미술관은 지역 내 이색 문화공간 입소문을 타며 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 고객들이 직접 자신만의 가구를 만들 수 있는 '프랑스 목공소'도 들어선다. 프랑스 목공소에서는 고객이 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 소품과 가구를 만들어 볼 수 있는 체험이 가능하다. 제작 가능한 소품 및 가구로는 우드 조명, 시계, 파우치, 정리함 등 다양하며 반제품으로 초보자나 어린이도 쉽게 참여 가능하다.

3층에는 피트니스 그룹 '루케테(Lucete)'가 운영하는 '루케테80'이 들어선다. 이곳은 필라테스 마스터, 발레리나, 물리치료사 등 피트니스 전문가들이 모여 수업을 진행하는 프리미엄 필라테스 공간이다. 광명점의 루케테80에서는 아이를 위한 '키즈 필라테스', 임산부와 유아를 위한 '산전산후 필라테스' 등 수도권 키즈맘들을 위한 다양한 프로그램을 진행한다.

이외에도 지하 1층에 플레이그라운드 키즈카페 '챔피언 더 에너자이저', 프리미엄 키즈 영어 멤버십 클럽 '프로맘킨더 리저브'를 선보인다. 광명점의 챔피언 더 에너자이저는 992㎡(약 300평) 대규모 매장으로 타 매장과 달리 2~3세 영유아도 이용 가능한 '토들러존'을 마련했다. 광명점 '프로맘킨더 리저브'에서는 외국인 선생님들과 함께하는 독서 및 아트 활동 외에도 시즌이나 테마별로 다양한 스페셜 클래스가 추가 진행된다.

AK플라자 광명점은 4만6305㎡(약 1만4007평) 규모로 오는 27일 프리오픈을 거쳐 29일 정식 오픈한다. 광명점은 일상으로의 연결을 의미하는 '커넥팅 투 라이프(Connecting to Life)'라는 콘셉트 아래, AK플라자의 '데일리 프리미엄' 가치를 재해석한 라이프스타일 쇼핑몰이다. 홍대점, 기흥점, 세종점에 이어 AK플라자가 4번째로 선보이는 쇼핑몰로 지난 5월 AK플라자의 BI통합 계획 발표 이후 AK&이 아닌 AK플라자를 쇼핑몰 브랜드명으로 사용해 출점하는 첫번째 지점이다.

오대진 AK플라자 상품본부장은 "AK플라자 광명점은 층 곳곳에 쇼핑뿐 아니라 아이와 부모가 체험을 통해 즐길 수 있는 다양한 콘셉트의 매장을 마련했다"며 "AK플라자는 앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 매장을 선보이겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr