아웃도어업계, 가을 산행 겨냥한 제품 출시 봇물

[아시아경제 임혜선 기자] 아웃도어 업계는 일상에서는 물론 등산이나 산책, 캠핑 등 야외 활동에 활용하기 좋은 다양한 기능성 제품을 선보이고 있다.

3일 관련업계에 따르면 마운티아는 브랜드 모델 이장우와 함께하는 ‘놀러가자’ 컨셉의 10월 화보를 공식 인스타그램 계정에 공개하며 쾌적한 날씨에 즐기기 좋은 ‘단풍 산행’ 아이템을 제안했다. 간절기에 입기 좋은 ‘엘더B자켓’과 산행에 적합한 하이킹화 ‘버스트’로 기능성과 활동성을 겸비한 제품으로 구성됐다.

방풍 자켓 ‘엘더B자켓’은 생활 방수 기능은 물론, 가벼우면서 내구성이 좋은 2레이어 원단과 기모 안감 적용으로 초겨울까지 무리 없이 착용 가능하다. 미드컷 하이킹화 ‘버스트’는 갑피에 내구성이 좋은 천연 누벅 소가죽이 적용됐으며, 토캡(TOE-CAP) 부분에 있는 고무 소재가 외부 충격으로부터 발을 보호한다.

아이더는 산책, 러닝 등 가벼운 야외활동을 즐기기에 좋은 ‘에시앙 인피니움 플리스 자켓’을 출시하고, 새 광고 모델 에스파와 함께한 ‘요즘 아이들 요즘 아이더’ CF 에시앙 플리스 편을 공개했다. 영상 속 에시앙 인피니움 플리스 자켓은 라이트 민트, 라이트 핑크, 바닐라, 옐로우, 크림 5가지 파스텔 컬러부터 베이직한 색상까지 다채로운 컬러 구성으로 선택의 폭을 넓혔다.

가을 트레킹, 캠핑 등에 사용하기 좋은 배낭 출시도 이어지고 있다. 레드페이스의 배낭 시리즈는 자체 개발 기술인 ‘에어테크 시스템’을 적용해 등판 부위의 공기 순환을 원활하게 해 쾌적한 상태를 유지할 수 있으며 어깨와 힙 벨트에 삽입된 패드가 좋은 착용감을 선사한다.

마운티아 관계자는 “선선해진 날씨와 대체공휴일로 길어진 연휴에 산행, 캠핑 등 비교적 거리두기가 가능한 야외활동으로 여가를 보내고 싶어하는 사람들이 많다”며 “적절한 기능성을 가진 가을 아웃도어 제품들을 선택해 일교차가 큰 간절기 야외 활동에 대비하는 것이 필요하다”고 말했다.

