핼러윈 앞두고…'오징어게임' 경비원 복장 열풍인 美

경비원뿐 아니라 녹색 운동복도 인기...드라마 흥행에 힘입어

[아시아경제 윤슬기 기자] 전 세계적으로 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'의 복장이 핼러윈을 한달여 앞두고 덩달아 인기를 끌고 있다.

1일 미국 온라인매체 악시옥스 등은 오는 31일 핼러윈 축제를 앞두고 미국인들이 드라마 오징어 게임에 나오는 복장을 구하기 위해 혈안이 된 상태라고 보도했다.

핼러윈은 미국의 대표적인 축제로 그리스도교 축일인 만성절 하루 전인 10월31일에 유령이나 괴물 등의 다양한 복장을 하고 집집마다 다니며 사탕이나 초콜릿 등을 얻는 날이다.

악시오스는 특히 얼굴을 가리고 있는 붉은 색의 경비원 복장이 최고의 인기라고 전했다. 사람들은 보통 그 해 인기를 끈 영화나 드라마 등의 캐릭터 등을 본떠 핼러윈 분장을 하는 경우가 많은데, 올해 '오징어 게임'이 전세계적으로 흥행 가도를 달리면서 붉은 색 점프슈트에 '□, ○. △'의 무늬가 새겨진 검은색 복면을 쓴 오징어 게임의 경비원 복장이 주목을 받고 있는 것으로 보인다.

경비원들뿐만 아니라 오징어 게임 참가들이 입는 녹색 운동복도 상당한 인기를 끌고 있다. 악시오스는 흰 티셔츠에 녹색 운동복에 숫자가 적힌 명찰을 달면 된다며 직접 만들어 입는 방법을 소개하기도 했다.

한편 1일 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스 패트롤의 집계에 따르면 지난 9월30일 기준 오징어게임은 83개국 중 82개국에서 1위를 차지했다. 또 플릭스 패트롤은 국가별로 1위는 10점, 2위는 9점, 3위는 8점을 주는 방식으로 월드 랭킹을 산정하는데, 오징어 게임은 830점 만점에 829점을 기록해 넷플릭스 역사상 가장 높은 월드 랭킹 포인트를 기록했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr