[아시아경제 구은모 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 데이터를 사용한 만큼 비용을 지불하는 이동통신 요금제에 대해 검토하겠다는 입장을 나타냈다.

1일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 임 장관은 '정액제 요금제 개선'과 관련한 우상호 더불어민주당 의원의 제안에 대해 “통신사와 협의해보겠다”고 말했다.

이날 우 의원은 정액제 요금제에 대해 문제를 제기했다. 그는 “전기요금과 수도요금은 쓴 만큼 내는데, 통신요금에 있어선 구간정액제를 도입해 사용하지 않은 부분에 대해서도 통신사들이 요금을 거두게 하고 있다”며 “데이터 중심의 요금제로 전환되고 있는 만큼 데이터를 쓴 만큼 요금을 내도록 하든지 사용하고 남은 것은 이월시키든지 하는 등의 방식으로 바꿔야 한다”고 말했다.

