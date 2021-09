오후 9시까지 서울, 전날보다 329명 많은 1001명 코로나19 확진

[아시아경제 이선애 기자] 화요일인 28일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1001명으로 잠정 집계됐다.

서울시에 따르면 같은 시간대끼리 비교해 전날(27일) 672명보다는 329명, 지난주 화요일(21일) 631명보다는 370명, 2주 전(14일) 790명보다는 211명 많다. 하루 전체(24시간) 확진자 수 최종집계치는 27일 842명, 21일 644명, 14일 808명이었다.

서울의 코로나19 확산세는 추석 연휴를 전후해 심각해지고 있다.

연휴 다음날인 23일부터 27일까지 닷새 연속으로 목·금·토·일·월요일 최다 기록이 나왔으며, 특히 이 중 24일의 1222명은 모든 요일을 통틀어 역대 하루 최다기록이다.

28일 역시 최종집계치가 나오면 14일의 808명을 제치고 화요일 최다기록이 될 것이 확실시돼, 엿새 연속으로 요일 최다기록이 나올 것으로 보인다.

검사 인원은 23일 11만589명으로 역대 최다였고, 24일 10만명대, 25일 8만명대, 26일 5만명대로 줄다가 27일에는 9만8428명으로 반등했다.

28일 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 9만9498명으로 잠정 집계돼, 10만명선에 다가섰다. 이날 전체 확진자 수 최종집계치는 다음 날인 29일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr