이재명 46.95%…2위로 밀려

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 25일 더불어민주당 광주·전남 지역 대선 경선 투표 결과, 이낙연 전 민주당 대표가 47.12%의 득표율을 얻으며 1위를 차지, 민주당 지역순회 경선에서 첫 승을 거뒀다.

이재명 경기지사는 46.95%를 얻어 2위를 기록했다.

이어 추미애 전 법무부장관 4.33%, 김두관 의원 0.94%, 박용진 의원 0.66% 순으로 집계됐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr