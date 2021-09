[아시아경제 배경환 기자] '고발사주 의혹'을 제보한 조성은씨가 김웅 국민의힘 의원과 윤석열 전 검찰총장을 검찰에 고소했다.

23일 법조계에 따르면 조씨는 이날 오후 서울중앙지검에 두 사람에 대한 고소장을 제출했다. 조씨는 고소장에 두 사람이 기자회견 등을 통해 자신의 명예를 훼손하고 모욕했다는 내용을 담은 것으로 알려졌다.

특히 윤 전 총장에 대해서는 기자회견에서 자신에 대해 사실상 협박성 발언을 했다며 협박 혐의도 추가했다.

한편 조씨는 자신의 제보 배후에 박지원 국가정보원장이 있다는 의혹을 제기하거나 자신을 가리켜 '제2의 윤지오'라고 언급한 김기현 국민의힘 원내대표, 권성동·장제원 의원 등도 조만간 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고소할 예정이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr