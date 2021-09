푸틴, 측근들 코로나19 발병에 자가격리…백신 접종은 완료

[아시아경제 정현진 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 측근들의 코로나19 발병으로 14일(현지시간) 자가격리에 들어갔다.

크렘린궁 공보실은 이날 "푸틴 대통령과 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령 간의 전화 통화가 있었다"면서 "(통화에서) 푸틴 대통령은 측근 가운데 코로나19 확진자가 발생해 일정 기간 자가격리를 해야 한다고 전했다"고 밝혔다.

푸틴 대통령은 당초 이번주 타지키스탄 두샨베에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의와 옛 소련권 군사·안보 협의체 '집단안보 조약기구'(CSTO) 회의 등에 참석할 예정이었다. 하지만 자가격리로 인해 이 회의에는 화상으로 참석하기로 했다.

드리트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 코로나19 음성 판정을 받았느냐는 질문에 "당연하다. 대통령의 건강은 아주 좋다"고 답했다.

푸틴 대통령은 앞서 지난 3월과 4월 러시아가 자체 개발한 코로나19 백신 '스푸트니크 V' 1·2차 접종을 받았다. 그는 접종 완료 후 항체가 상당히 높은 수준이라고 밝혔다.

