현대차 '캐스퍼' 온라인 얼리버드 예약 개시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 현대자동차는 14일부터 엔트리 SUV '캐스퍼'의 얼리버드 예약(사전계약)을 실시했다고 밝혔다.

캐스퍼는 이달 29일 출시 예정이며 ▲개성을 살린 디자인과 컬러 ▲용도에 따라 실내 공간 조절이 가능한 시트 ▲첨단 운전자 보조시스템과 앞좌석 센터 사이드 에어백 기본 적용으로 안전성 확보 ▲운전자 중심의 편의 사양 탑재 등이 특징이다.

판매가격은 ▲기본 모델 스마트 1385만원 ▲모던 1590만원 ▲인스퍼레이션 1870만원이다.

얼리버드 예약은 기존의 영업망이 아닌 웹사이트 '캐스퍼 온라인'에서 진행되며, 본격적인 D2C(Direct to Consumer) 판매는 29일 디지털 프리미어(CASPER Premiere)와 함께 시작될 예정이다.

이번 캐스퍼 온라인 판매는 코로나19 이후 가속화된 언택트 트렌드를 반영해 국내 자동차 브랜드 최초로 D2C 방식을 도입했다는 측면에서 큰 의미를 지닌다.

현대차는 고객이 시간과 장소에 제약없이 쉽고 빠르게 정보를 탐색하고 차량을 구매할 수 있도록 최적의 온라인 구매 시스템과 다양한 정보 제공 채널을 마련할 예정이다.

