임실군, 코로나19 차단 ‘추석명절 종합대책’ 추진

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 생활민원 해결 및 코로나19 확산 방지를 위한 종합대책을 추진한다고 13일 밝혔다.

군은 추석 명절 연휴 기간인 오는 18일부터 22일까지 종합대책을 마련해 운영하며 종합상황실을 중심으로 재난·재해대책반, 물가대책상황반, 생활환경개선반, 상하수도대책반, 교통대책반, 의료, 가축방역, 코로나19 방역대책반 등 8개 분야를 가동한다.

또 연휴 기간 중 발생하는 모든 생활 민원을 즉시 해결함으로써, 군민 모두가 안전하고 불편함 없이 가족들과 정겨운 명절을 보낼 수 있도록 만반의 준비를 다하고 있다.

특히 코로나19 확산 방지를 위해 코로나19 재난안전대책본부 및 방역대책반을 운영, 연휴 기간 선별 진료 및 역학조사 등 방역체계가 평상시와 같이 정상적으로 가동될 수 있도록 비상근무 체계를 유지한다.

지역주민 비상 응급진료를 위해 보건의료원 응급실도 24시간 운영하고, 당직의료기관 및 휴일지킴이 약국을 지정해 의료 불편을 최소화할 예정이다.

연휴 기간에 비상 진료를 실시하는 관내 병·의원 및 약국 현황은 군 보건의료원에서 자세한 안내를 받을 수 있다.

군은 지역 경제 활성화를 위해 지역화폐인 임실사랑상품권 10% 할인 판매를 실시하고 관내 기업·단체와 함께하는 전통시장 장보기 행사 등을 통해 명절맞이 지역 내 소비 확대를 도모한다.

비대면 온라인 농특산물 판매행사 등을 추진해 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 관내 농가들도 지원할 계획이다.

저소득층에도 생계비 및 물품 지원과 함께 임실형 재난지원금 등을 지급함으로써 군민 모두가 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 다각적인 지원 정책을 실시한다.

심민 군수는 “코로나19로 어려움을 겪는 군민들의 모습과 목소리를 들을 때마다 마음이 무거워진다”며 “군민들이 안전하고 즐겁게 추석 명절을 보내시고, 민생경제도 살아날 수 있도록 다 각도로 노력하겠다”고 말했다.

이어 “코로나19로 많이들 어렵고 힘들지만, 이웃을 위해 방역 수칙을 반드시 준수해 주실 것을 당부드린다”고 덧붙였다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr