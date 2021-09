코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세

[아시아경제 박지환 기자] 8일 국내 증시가 미국의 경기 둔화 우려에 '3160선' 약세를 보이고 있다.

이날 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 20.52포인트(0.64%) 내린 3166.90을 기록 중이다. 지수는 8.68포인트(0.27%) 내린 3178.74에 출발해 약세 흐름을 이어가고 있다.

간밤 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 269.09포인트(0.76%) 하락한 3만5100.00으로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 15.40포인트(0.34%) 떨어진 4520.03으로 장을 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥은 전거래일보다 10.81포인트(0.07%) 오른 1만5374.33을 기록해 사상 최고치로 마감했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국은 지난주 금요일 8월 고용 쇼크 이후 델타 변이 확산에서 기인한 경기 회복 지연 불안감이 재차 부각된 여파로 혼조세를 보였다"며 "국내 증시는 미국발 경기 둔화를 둘러싼 불안감, 9일 동시 만기일 경계심리 등으로 하락세를 보일 것"이라고 전망했다. 다만 "델타 변이 확산은 증시 차원에서는 수차례 알려져 있었던 악재였다는 사실을 상기해 보면 선진국 경기 둔화 우려에서 기인한 주가 하락 압력은 제한적일 것으로 전망된다"고 덧붙였다.

투자자 별로는 개인이 1186억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 742억원, 420억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대부분이 하락세다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 6,000 등락률 -3.90% 거래량 2,271,666 전일가 154,000 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감“민·관 함께 초거대 AI 생태계 만든다” 과기정통부, AI 대표기업과 '최고위 전략대화' 출범 외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close 의 하락폭이 -3.57%로 가장 컸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 300 등락률 +0.39% 거래량 3,473,578 전일가 76,100 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 하반기 공채서 메타버스 활용 직무상담 첫 도입아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감“민·관 함께 초거대 AI 생태계 만든다” 과기정통부, AI 대표기업과 '최고위 전략대화' 출범 close (-0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 430,500 전일대비 14,000 등락률 -3.15% 거래량 271,682 전일가 444,500 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 5G 특화망 eSIM 도입 필요 주장에…과기부 2차관 "연내 결론"아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-2.02%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 1,500 등락률 +0.71% 거래량 188,560 전일가 212,500 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대차, 수소경제 비전 제시…주가에 긍정" 한국판 수소위원회 오늘 출범…정의선·최태원·신동빈 ‘총출동’아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-0.94%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 940,000 전일대비 10,000 등락률 -1.05% 거래량 17,079 전일가 950,000 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-0.74%) 등이 하락했다. 반면 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 1,700 등락률 +2.33% 거래량 2,308,133 전일가 73,000 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close 는 2.47% 나홀로 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 10.23포인트 내린(-0.97%) 1044.84를 나타냈다. 지수는 0.97포인트(0.09%) 내린 1053.46에 출발했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 760억원, 362억원을 순매도했다. 개인은 1155억원 순매수하고 있다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 331,500 전일대비 3,700 등락률 +1.13% 거래량 212,533 전일가 327,800 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (1.25%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 76,600 전일대비 600 등락률 -0.78% 거래량 232,292 전일가 77,200 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피“후성” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close (0.26%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,300 등락률 +1.55% 거래량 372,724 전일가 84,100 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (1.07%) 등이 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 2,100 등락률 -1.79% 거래량 233,813 전일가 117,300 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-1.53%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 2,100 등락률 -3.10% 거래량 1,791,891 전일가 67,700 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-0.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,800 전일대비 2,900 등락률 -1.80% 거래량 82,019 전일가 160,700 2021.09.08 10:16 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (-1.56%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr