코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오후에도 혼조세를 이어가고 있다.

6일 오후 1시 40분 코스피는 전 거래일 대비 0.08%(2.44포인트) 하락한 3198.62를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.15%(4.76포인트) 내린 3196.30으로 출발해 상승과 하락을 오가며 혼조세를 이어가고 있다. 투자자동향을 보면 개인이 순매수에서 순매도로 전환했고 외국인과 기관은 순매수세를 보였다. 기관은 593억원을 외국인은 18억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자(0.91%), LG화학(3.17%), 삼성SDI(0.26%)가 상승했고 SK하이닉스(-0.93%), NAVER(-0.55%), 카카오(-1.28%)는 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.23포인트) 하락한 3198.50을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.23%(2.45포인트) 오른 1056.30으로 장을 출발한 뒤 뚜렷한 방향성을 보이고 있지 못한 상황이다. 코스닥시장에선 외국인과 기관이 각각 1473억원, 553억원어치 주식을 팔았고 개인 홀로 2168억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(-1.35%), 에코프로비엠(-1.27%), 셀트리온제약(-1.66%), 카카오게임즈(-3.23%), 펄어비스(-2.94%), 엘앤에프(-0.72%)가 내림세를 이어가고 있다. 에이치엘비(0.15%), SK머티리얼즈(1.26%)는 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr